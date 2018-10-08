В Тбилиси (Грузия) мужчина нашел свою свою собаку спустя 3 года как ее потерял.

Видео публикует Temo Paghava на YouTube.

На ролике видно, как мужчина идет по улице и останавливается возле спящей возле дерева собаки.

После того как хозяин опознал, потерянного 3 года назад друга, он начал звать его по имени.

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Пес спустя несколько секунд оживился и начал радостно прыгать и вилять хвостом.

Видео посмотрели более 250 тысяч раз.

К слову, британка Джанет Адамович нашла свою кошку по кличке Бу спустя 13 лет назад.

Фото: dreamstime.