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Невероятное зрелище. Мужчина случайно нашел собаку, потерянную 3 года назад

В Тбилиси (Грузия) мужчина нашел свою свою собаку спустя 3 года как ее потерял.

нашли собаку

Видео публикует Temo Paghava на YouTube.

На ролике видно, как мужчина идет по улице и останавливается возле спящей возле дерева собаки.

После того как хозяин опознал, потерянного 3 года назад друга, он начал звать его по имени.

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Пес спустя несколько секунд оживился и начал радостно прыгать и вилять хвостом.

Видео посмотрели более 250 тысяч раз.

К слову, британка Джанет Адамович нашла свою кошку по кличке Бу спустя 13 лет назад.

Фото: dreamstime.

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