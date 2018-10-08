Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября. Какие есть приметы на Покров касательно погоды и какой прогноз ожидать в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.

Прогноз погоды на Покров, 14 октября, дает Укргидрометцентр.

В этот день погода ожидается теплой и солнечной.

Ужгород – +20…+22°С

Львов – +17…+19°С

Киев – +19…+21°С

Чернигов – +18…+20°С

Харьков – +18…+20°С

Луганск – +18…+20°С

Запорожье – +18…+20°С

Херсон – +18…+20°С

Одесса – +17…+19°С

Симферополь – +19…+21°С

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Приметы на Покров о погоде

Покров считается переходным периодом меж сезонами, поэтому многие из примет касаются грядущей зимы – какова она будет.

Журавли на Покров отлетели – ждите зиму раннюю да студеную.

Если к Покрову дуб и береза облетели полностью – зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра.

Откуда ветер дует – оттуда и ждите морозов.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет – то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.

Какова на Покров погода – такова и зима.

Приметы ранее

Праздник Покрова было принято проводить весело. Он был отражением будущей зимы: будешь весел и бодр в этот день и долгая зима пройдет незаметно, без бед и горестей.

Хозяйки доставали мотки пряжи, приходили с ними в гости друг к другу и устраивали посиделки.

Все заготовки на зиму уже сделаны, урожай убран – теперь и отдохнуть не грех.

Был особый обряд – топить печь в этот день ветками плодовых деревьев. Делалось это для того, чтобы следующий год был плодовитым, урожайным.

С той же целью люди старались на Покров чем-то помочь бедным неимущим. Будешь щедрым – тебе это воздастся.

Приметы сейчас

Многое изменилось с тех пор, но и сейчас нелишним будет воспользоваться приметами и обычаями тех лет.

Например, отвезти ненужные вещи в детский дом, помочь старушке-соседке или подать милостыню у церкви.

Пригласить в свой дом близких друзей, угостить их.

Непременно поставить свечку перед иконой Богородицы.

И пусть она защитит вас своим покровом от всех бед и несчастий на весь грядущий год.

Напомним, какие есть традиции, обряды и гадания на Покров пресвятой Богородицы.