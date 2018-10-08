Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября. Какие есть приметы на Покров касательно погоды и какой прогноз ожидать в этот день – читайте в материале Фактов ICTV.
Прогноз погоды на Покров, 14 октября, дает Укргидрометцентр.
В этот день погода ожидается теплой и солнечной.
Ужгород – +20…+22°С
Львов – +17…+19°С
Киев – +19…+21°С
Чернигов – +18…+20°С
Харьков – +18…+20°С
Луганск – +18…+20°С
Запорожье – +18…+20°С
Херсон – +18…+20°С
Одесса – +17…+19°С
Симферополь – +19…+21°С
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Приметы на Покров о погоде
- Покров считается переходным периодом меж сезонами, поэтому многие из примет касаются грядущей зимы – какова она будет.
- Журавли на Покров отлетели – ждите зиму раннюю да студеную.
- Если к Покрову дуб и береза облетели полностью – зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра.
- Откуда ветер дует – оттуда и ждите морозов.
- Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет – то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.
- Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать.
- Какова на Покров погода – такова и зима.
Приметы ранее
Праздник Покрова было принято проводить весело. Он был отражением будущей зимы: будешь весел и бодр в этот день и долгая зима пройдет незаметно, без бед и горестей.
Хозяйки доставали мотки пряжи, приходили с ними в гости друг к другу и устраивали посиделки.
Все заготовки на зиму уже сделаны, урожай убран – теперь и отдохнуть не грех.
Был особый обряд – топить печь в этот день ветками плодовых деревьев. Делалось это для того, чтобы следующий год был плодовитым, урожайным.
С той же целью люди старались на Покров чем-то помочь бедным неимущим. Будешь щедрым – тебе это воздастся.
Приметы сейчас
Многое изменилось с тех пор, но и сейчас нелишним будет воспользоваться приметами и обычаями тех лет.
Например, отвезти ненужные вещи в детский дом, помочь старушке-соседке или подать милостыню у церкви.
Пригласить в свой дом близких друзей, угостить их.
Непременно поставить свечку перед иконой Богородицы.
И пусть она защитит вас своим покровом от всех бед и несчастий на весь грядущий год.
Напомним, какие есть традиции, обряды и гадания на Покров пресвятой Богородицы.