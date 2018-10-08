Киевляне Николай Кравчук и Денис Лищенко создали бот Hotelhunt для мониторинга цен на гостиничные номера. Ботом можно пользоваться в мессенджере Telegram.

Telegram бот Hotelhunt позволит экономить до 60% от суммы бронирования гостиничного номера.

Бот помогает отслеживать изменения цены на гостиничные номера, отправляя оповещения, когда стоимость номера изменяется. Пользователю нужно всего лишь прислать в чат ссылки на выбранный отель с сайта Booking, а бот выполнит остальную работу.

Он бесплатный и дает возможность создавать неограниченное количество отслеживания.

Как отмечают разработчики, пользователи Hotelhunt экономят в среднем 15% от первоочередной цены на номер.

В отдельных случаях цена может снижаться до 60%. Даже если вы забронировали жилье по, казалось бы, выгодной цене, остается вероятность того, что она ощутимо снизится.

Это объясняется тем, что стоимость номеров постоянно меняется на основе таких вещей, как спрос и предложение, скидки, конкуренция на рынке и тому подобное.





Быстро и удобно: украинцы создали бот для отслеживания цен на отели / 3 фотографии

Задача Hotelhunt – прослеживать подобные тенденции и сообщать пользователю о благоприятном моменте для бронирования жилья.

– Вы не должны переплачивать за гостиничные номера – это основная причина, почему мы решили создать Hotelhunt. Ранее мы запустили Telegram-бот для отслеживания цен на авиабилеты. Успешный опыт этого проекта дал толчок к созданию аналогичного решения в сфере онлайн-бронирования отелей.

– Мы сделали процесс отслеживания максимально простым, освободив пользователя от лишней нагрузки. Для мониторинга цены необходимого всего лишь прислать боту ссылки на отель, после чего бот отслеживать любые изменения цены и текстовые оповещения, когда цена изменится – говорит Николай.

Цель разработчиков – перевести на бота основной объем работы, которую пользователи выполняют при поиске и бронировании жилья. В будущем, кроме отслеживания цен, бот сможет автоматически подбирать варианты отелей соответствии с предпочтениями пользователей, проверять наличие свободных мест в случае их отсутствия и прогнозировать ценовые изменения на жилье с помощью AI.

Сейчас бот поддерживает шесть языков: английский, украинский, русский, итальянский, немецкий и индонезийский.

Напомним, ранее мы писали о другой разработке Николая Кравчука и Дениса Лищенко – бот AirTrack для монфиторинга авиабилетов.