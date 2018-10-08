Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM-1A.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A стартовала с площадки на базе ВВС СШС Ванденберг в Калифорнии 8 октября в 05:22 по киевскому времени.

Примерно через две минуты произошло разделение ступеней. Через 12 минут после старта первая ступень успешно приземлилась на площадку LZ-4 космодрома 4W (SLC-4W) на побережье Калифорнии.

Спустя 9 минут первая ступень ракеты села в автоматическом режиме. Спутник успешно вывели на околоземную орбиту.

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Это была первая попытка SpaceX возвратить ступень на космодром, расположенный на западном побережье США.

До этого подобное осуществляли только на мысе Канаверал во Флориде.

К слову, ранее SpaceX заявила о готовности вывести на орбиту наступательное оружие для правительства США.

Фото: Скриншот видео/SpaceX