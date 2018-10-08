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Tesla обещает отправить в космос ваше фото – условие

Компания Tesla Motors запустила оригинальную программу, в ходе которой ваше фото может отправится в космос.

За рекомендацию купить электрокар компания обещает выгравировать на стекле любое фото владельца машины и выслать его в космос.

Об этом сообщается на сайте Tesla Motors.

Представители компании не уточнили, каким именно образом собираются это сделать. Очевидно, что в этом будет участвовать еще одна компания Илона Маска — SpaceX, которая уже запускала в космос красный автомобиль Tesla с манекеном на борту.

Фото по своему выбору владельцам авто предлагается загрузить в мобильное приложение Tesla до декабря 2018 года. Куда именно полетит фото — не указывается. В компании уточняют, что это глубокий космос (а не, к примеру, околоземная орбита, где и так довольно космического мусора).

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К слову, космонавты впервые в истории сыграли в теннис в космосе.

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