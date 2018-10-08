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В Facebook представили первые гаджеты для дома

Компания Facebook сегодня представила свои первые физические гаджеты.

Facebook Portal

Компания Facebook сегодня представила первые физические гаджеты – домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей видеосвязи, способный отслеживать движения под названием Portal, сообщает Bloomberg.

– Facebook хочет, чтобы вы поставили в дом новое устройство для видеочатов с камерами, которые отслеживают движение. Смелая заявка от компании, погрязшей в скандалах с утечками личных данных. Однако Facebook, кажется, сделала все, чтобы ее Portal, представленный в понедельник, выглядел как можно менее угрожающим, – говорится в сообщении.

Устройство сможет записывать видео, а голосовые запросы будет обрабатывать гаджет. Также можно отключить микрофоны и камеру, есть возможность закрыть последнюю специальной резиновой крышечкой.

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На выходе будет существовать две версии девайса – с дисплеем диагональю 10,1 дюйма ($199) и с поворотным дисплеем 15,6 дюйма ($349).

 

К слову, в США обвинили руководство соцсети Facebook в незаконном сборе данных о детях через приложение Messenger Kids.

Фото: Facebook Newsroom

Видео: Facebook

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