Компания Facebook сегодня представила первые физические гаджеты – домашний совмещенный контентно-управляющий хаб и дисплей видеосвязи, способный отслеживать движения под названием Portal, сообщает Bloomberg.

Устройство сможет записывать видео, а голосовые запросы будет обрабатывать гаджет. Также можно отключить микрофоны и камеру, есть возможность закрыть последнюю специальной резиновой крышечкой.

На выходе будет существовать две версии девайса – с дисплеем диагональю 10,1 дюйма ($199) и с поворотным дисплеем 15,6 дюйма ($349).

Today we’re excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI

— Facebook (@facebook) 8 октября 2018 г.