Многим кажется, что отрастить бороду – достаточно просто. Однако, если вы хотите хорошую бороду, не достаточно просто не бриться.

Зачем нужна борода?

Бороду отращивают только для того, чтобы изменить свой имидж и скорректировать форму черепа, пряча или наоборот, делая акцент на некоторых деталях.

Нужно понимать, что не у всех людей есть возможность отрастить большую бороду. У некоторых она просто не растет из-за особенностей организма. В таких случаях, лучше бросить затею.

Тем же, кому повезло больше и борода у них растет хорошо, не стоит думать, что достаточно просто выбросить бритву. Чтобы борода выросла красивой, за ней нужно научиться правильно ухаживать.

Как начать растить бороду?

Для начала не стоит откладывать бритву, а наоборот, начать бриться чаще. Это поможет вам убедиться в том, что борода растет равномерно. В течение нескольких дней следите за тем, как растет щетина. Как только убедитесь, что волосы на лице растут с одинаковой скоростью, можете начать растить бороду.

Этот процесс лучше всего начать с чистого листа – то есть еще раз побриться. Возможно, вы предпочтете так называемое глубокое бритье в парикмахерской, которое позволит убедиться, что волосы на лице точно будут расти с одинаковой скоростью.

После этого можете отложить бритву на 3-4 недели. Все, что вам нужно делать на этом этапе – ухаживать за кожей лица и терпеть зуд, который возникнет в процессе. Чтобы уменьшить его, стоит использовать увлажняющий крем или натуральное масло для бороды.

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Если за первый месяц борода не выросла до нужного размера, просто потерпите. Некоторым людям нужно несколько месяцев, чтобы отрастить по-настоящему хорошую бороду.

Во время того, как она будет расти, не бойтесь использовать триммер. Он позволит скорректировать форму бороды и придать ей подходящий размер. Стоит делать это не чаще, чем раз в 5-10 дней, в зависимости от скорости роста бороды.

Не забывайте ухаживать за ней. В большинстве случаев бороду можно мыть обычным шампунем для волос. Если же волосы завиваются или становятся слишком сухими, вам пригодятся специальные средства для ухода за бородой. Некоторым помогает регулярное расчесывание гребнем с широкими засечками.

Лучшие барбершопы Киева

Иногда не нужно пытаться ухаживать за своей бородой самостоятельно, а доверить это дело профессионалам и пойти в барбершоп. В них свое внимание акцентируют не только на стрижке волос, но и на удовлетворении потребностей мужской бороды. Некоторые даже называют эти заведения настоящими мужскими клубами, в которых можно прекрасно провести время.

Chop-Chop

Здесь каждого гостя, словно друга, встречают чашкой кофе, бутылкой пива или стаканом виски. Мастера этого барбершопа стригут в классическом стиле 20-х и используют индивидуальный подход к каждому клиенту. А в перерывах между стрижкой можно поговорить с барменами о политике, футболе или музыке.

Адрес: ул. Михайловская, 13; ул. Антоновича, 48

Цены:

Мужская стрижка — 400 грн.

Стрижка бороды — 200 грн.

Стрижка волос и бороды — 550 грн.

Детская стрижка — 400 грн.

Tommy Gun

Гостей и этого барбершопа ждут кола, пиво или же стакан виски. Во время стрижки вы можете насладиться джазом, хип-хопом и роком. Фишка заведения – стрижка опасной бритвой.

Оформлен Tommy Gun в гангстерском стиле.

Адрес: ул. Пушкинская, 8, ул. Льва Толстого, 35-39

Цены:

Мужская стрижка — 400 грн.

Стрижка бороды — 200 грн.

Стрижка машинкой – 200 грн.

Gentlemen’s Club

В этом барбершопе татуированные мастера подровняют вашу бороду без лишних разговоров. После процедуры вам нальют ирландского виски, чтобы отметить преображение.

Адрес: ул. Мазепы, 12; ул. Паньковская, 12

Цены:

Мужская стрижка — 350 грн.

Стрижка бороды и усов — 150-200 грн.

Стрижка волос и бороды — 550 грн.

Детская стрижка — 300 грн.

FIRM

В этой мужской парикмахерской все подобрано в одном стиле. Заведение часто выкладывает концептуальные видеоработы и фотографии в Facebook. Кроме того, здесь можно купить бритвы, средства по уходу за кожей, пенки и лосьоны, чтобы ухаживать за своими волосами.

Адрес: переулок Михайловский, 9б; ул. Тарасовская, 40/52; ул. Антоновича, 3

Цены:

Мужская стрижка — 450-600 грн.

Стрижка бороды — 250-300 грн.

Бритье — 350 грн.

Borodach Barbershop

В этом заведении поощряют неспешность, чтобы подстричь своих клиентов стильно. Здесь можно отдохнуть от будничной суеты за чашкой чая, листая Forbes и ведя неспешную беседу с барберами.

Адрес: ул. Верхний Вал, 22

Цены:

Мужская стрижка — 400 грн.

Стрижка бороды — 200 грн.

Стрижка машинкой — 300 грн.

Детская стрижка – 400 грн.

К слову, украинским военным разрешили носить усы и бороды во время боевых и учебно-боевых заданий.