В октябре украинцы увидят два астрономических зрелища. Пик первого ожидается в ночь с 8 на 9 октября. Что это и где можно будет наблюдать – читайте в материале Фактов ICTV.

Звездопад Дракониды – что это

Дракониды – это периодический метеорный поток, который порождается хвостом кометы 21P/Джакобини — Циннера.

С 8 на 9 октября будут падать метеоры, обычно ожидается по 5-15 штук в час.

Интересный факт: В 1946 году метеорный поток достиг тысяч объектов в час. В 1998 наблюдали поток из нескольких сотен.

В 2018 году пока ожидают около 10 метеоров в час.

Потоки “драконидов” чаще всего имеют желтоватый или красноватый окрас. Скорость – около 20 км/с.

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Когда, как и где смотреть

Начинать искать “дракониды” на небе можно с 21.00, однако шансы увидеть красоту после полуночи увеличиваются.

Считается, что наилучший временной промежуток в Украине – это между 4 и 5 часами утра.

National Geographic уточняет, что в больших городах из-за яркого освещения звездопад виден плохо, поэтому его лучше наблюдать из пригородов.

Перед тем, как увидеть звездопад, стоит дать глазам адаптироваться: 20 минут не смотреть на свет.

Если для передвижения свет все же нужен, советуют обзавестись “красными фонарями”, то есть наложить на фонарик упаковочную бумагу красного цвета.

Звездопад Дракониды можно будет увидеть онлайн. Например, на YouTube-каналах NASA i Slooh.

Напомним, ученые назвали срок гибели Вселенной.

Фото: Allexxandar/Dreamstime.com