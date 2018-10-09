Сегодня Всемирный день почты. Факты ICTV разузнали, как видоизменялась почта от голубей до электронных сообщений в сети и что ждать в будущем.

Сейчас почта – обычное дело. С помощью интернета за несколько секунд можно отправить письмо на другую часть Земли. Но так было не всегда. Когда-то почта была роскошью, а послание ждали и 10 лет.

История праздника

Сегодня один из ежегодных международных праздников, который установлен Всемирным почтовым союзом в 1969 году.

В 1939 году на Всемирном почтовом конгрессе в Буэнос-Айресе было предложено ежегодно праздновать 9 октября как День всемирного почтового союза, поскольку в этот день в 1874 году он был основан. Однако это решение не вступило в силу. Аналогичное решение было принято на XVI Конгрессе Всемирного почтового союза в Токио (Япония) в 1969 году. Как международный праздник, День всемирного почтового союза был впервые отмечен в 1970 году.

На Конгрессе Всемирного почтового союза в Гамбурге в 1984 году название День всемирного почтового союза было изменено на Всемирный день почты.

Как видоизменялась почта

Первое почтовое сообщение было передано в Месопотамии 5 тысяч лет назад. Оно имело вид глиняного письма. Передавали информацию через пеших гонцов, конных курьеров, кораблями и через всеми известных почтовых голубей.

Такой была почта в Античности, в древних городах Востока, Греции и Риме. В те времена Гай Юлий Цезарь заложил основы для создания государственной почты – cursus publicus. Так в то время называлась единая почтовая связь в Риме.

Почту использовали в государственных целях.

Передавать письма в те времена было привилегией высших чинов. А вот обычным людям приходилось довольствоваться услугами путешествующих друзей. Иногда доставка письма могла занять несколько лет. Известен случай, когда некто Аугустин получил письмо через 9 лет!

С падением Римской империи, прекращает свое действие и государственная почта. В средние века в Европе не существовало функционирующей системы передачи вестей, а письма князья-феодалы передавали посредством своих подданных.

Тогда на арену выходит церковь и зарождается монастырская почта. Курьеры поддерживали связь между отдельными монастырями и главой церкви в Риме, между монашескими орденами и их братствами.

С развитием торговли и ремесел появляется купеческая почта и почта мясников. Это приводит к образованию многочисленных и разнообразных служб посыльных и почт городов, обслуживавших купцов и ремесленников. Почта перестает служить только высшему обществу, ею начинает пользоваться и простой народ.

В XIX-XX ст. меняется механизм передачи писем. Появляются первые поезда и самолеты. А это в несколько крат повышает скорость передачи писем. Почтовая связь выходит на новый уровень и становится общегосударственной. Почта начинает обслуживать все население, появляются первые марки и конверт.

В начале XX века письмо могло обойти земной шар за 80 дней.

С изобретением телеграфа (1832), телефона (1876) и радио (1895) почтовая связь не утратила своей важной роли. Сейчас в 21 веке существуют почтовые отделения, такие как Новая почта, Укрпочта и другие.

Но в основном ими пользуются для отправки товаров, а не писем. На смену обычной почте пришла электронная, а также соцсети и мессенджеры. Достаточно лишь одного щелчка мышкой, чтобы отправить письмо на другой конец света.

3D-принтеры и дроны

Согласно многочисленным прогнозам, именно такой будет почта будущего. Никаких почтовых отделений и очередей. Посылку можно будет распечатать, как обычный вордовский файл.

Как это работает?

Допустим, вы захотели себе понравившийся пластиковый чехол для смартфона. Вместо того, чтобы заказывать его из Китая или ходить по местным магазинам аксессуаров, вы отправляете заказ на местную фабрику персонализированного производства. В пределах вашего города нужный вам кейс распечатывается на 3D-принтере, полируется, упаковывается и отправляется вам практически в день заказа. Проще чем пиццу заказать.

Посылку не нужно будет ждать месяцами, заказ доставят день в день.

А на смену курьерам придут беспилотные дроны. Устройство будет огибать высокие дома, игнорировать пробки на дороге. Дрон просто пролетит через весь город, опустив ваш заказ прямо в ладони. Что тут сказать эпоха живых почтальонов, стучащихся в дверь с синей сумкой на ремне, подходит к концу.

Еще один способ доставки будущего масштабный трубопровод. По нему будут на автопилоте перемещаться капсулы с письмами и посылками. Скорость обещает быть огромной – не придется даже проверять отслеживание посылки. Идея кажется фантастикой, но в Великобритании уже несколько лет разрабатывают этот проект и вскоре обещают запустить.

Что касается писем, то глупо полагать, что электронная почта умрет. Она будет жить еще очень долго, но при этом видоизменяться. Правда, содержание писем станет очень коротким. В них войдет больше смайликов и, вероятно, даже больше гифок.

Читайте: Новая почта будет доставлять посылки дронами



A о том, что мир почты трансформируется говорят и недавние достижения. Компания Amazon запустила доставку товаров в багажниках автомобилей без водителей. Курьеры просто открывают чужие машины с помощью смартфона и оставляют в них посылки. Что тут сказать прогрессивненько!