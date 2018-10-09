Компания StarLight Scenery, которая занимается производством декораций и реквизита для большинства проектов телеканалов группы SLM и не только, заключила договор на создание реквизита для постановки одного из цирковых номеров легендарного Cirque du Soleil.

Почти полгода длились переговоры и согласования, и, наконец, мы можем поделиться с вами этой радостной новостью! Ведь это признание со стороны ведущей мировой цирковой труппы, артисты которой точно знают, как должен выглядеть и работать реквизит высокого класса.

Каждая программа du Soleil – это оригинальное шоу с единым сюжетом, цельный спектакль, в котором номера плавно перетекают друг в друга, не нарушая общую структуру представления. Немалое значение в становлении номера наряду с головокружительными трюками имеет музыка, декорации, костюмы, световые и цветовые решения.

– Таких фантастических декораций вы не встретите больше нигде, – рассказывает исполнительный директор StarLight Scenery Юлия Прохорова. – На изготовление одной только маски птицы, которая олицетворяет постаревшего аристократа в шоу Аллегрия, ушло около 120 часов работы! Животные в цирке принципиально не используются, и этот актуальный сегодня месседж еще больше вдохновляет нас помочь du Soleil в их благородной миссии.

– Для нашей компании и для меня лично работа с лучшим в мире цирком – очень значимое достижение. И это настоящий профессиональный вызов. В мире нет более глобального и серьезного заказчика в сфере цирковых и театральных шоу, чем Cirque du Soleil, – рассказывает директор StarLight Scenery Филипп Нирод. – Сначала речь шла о том, что мы сделаем техническую разработку проекта, найдем конструкторские и инженерные решения. Убедившись в высоком уровне нашей экспертизы, заказчик захотел, чтобы именно мы и произвели этот реквизит. Согласно договору, мы не можем разглашать все подробности, в том числе, и для какой постановки производится декорация. Могу сказать только, что это совместный проект Cirque du Soleil и компании Art Of Artistic (Германия). За 6 месяцев (настолько кропотливой была работа) мы разработали и согласовали с заказчиком эскизы. Переговоры велись как на месте, в Киеве, так и по скайпу. Наши варианты менеджеры Cirque du Soleil отправляли на рассмотрение своей инженерной группе. Сейчас мы работаем над прототипом проекта. На производство уйдет около трех месяцев, в течение которых мы несколько раз протестируем изделие сами и вместе с цирковыми артистами.

Cirque du Soleil (фр. Цирк солнца) — канадская компания, работающая в сфере развлечений, которая определяет свою деятельность как художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений. Была основана в 1984 году, базируется в Монреале (Канада). Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что Cirque du Soleil вдохнул новую жизнь в цирковое искусство.

В штате компании более 4000 человек из 17 стран. Основная часть труппы дает представления в Лас-Вегасе, гастрольная часть ездит с различными шоу по всему миру.