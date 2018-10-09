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Погода в Украине на сегодня, 9 октября (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 9 октября, обещает быть без осадков, с небольшой облачностью.

Прогноз погоды на сегодня, 9 октября, дает Укргидрометцентр.

Так, по всей территории Украины будет солнечно.

Ужгород – +20…+22°С

Львов – +15…+17°С

Киев – +13…+15°С

Чернигов – +14…+16°С

Харьков – +17…+19°С

Луганск – +18…+20°С

Запорожье – +19…+21°С

Херсон – +19…+21°С

Одесса – +18…+20°С

Симферополь – +19…+21°С

Читайте-20 на Новый год 2019: прогноз погоды до конца осени и на зиму

Напомним, какой будет погода на неделю в Украине.

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