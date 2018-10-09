Сегодня, 9 октября, в Украине свой профессиональный праздник празднуют риелторы.

День риелтора 9 октября в Украине отмечают с 2000 года. Дату выбрали на Первом всеукраинском съезде риелтеров в 1999 году.

Риелтор – специалист, который профессионально занимается посредничеством при заключении сделок купли-продажи или аренды недвижимости.

– К риелтору высокого уровня и более высокие требования, ведь они должны ориентироваться в вопросах архитектуры, градостроительства, дизайна, законодательства, банковских программ. К тому же одно из главных умений, которыми должен обладать специалист данной профессии – коммуникабельность. Умение найти правильный подход к клиенту – очень важная составляющая нашей работы, – рассказывает риелтор с 15 летний опытом Борис Куценко.

У каждого представителя этой сферы свои методы, как достичь успеха.

– Для успешного заключения сделки я все делаю, как для себя, но надевая на себя шкуру клиента. Перед этим просто достаточно узнать все его потребности и желания. Клиенты это сразу чувствуют и могут довериться, – рассказывает Борис Куценко.

Мифы о риелторах

Риелтор – это мошенник

Агентства недвижимости или частные риелторы дорожат своей репутацией. Конкурентов на этом рынке более чем достаточно. Они следят за своими сотрудниками и не допускают сделок с непроверенными на юридическую чистоту квартирами. Образ черного риелтора появился не вчера, и родился он из неофициально работающих риелторов. Остальные же работают по конкретному договору и исполняют свои обязанности.

Хороший риелтор стоит дорого

Уровень вознаграждения напрямую зависит от сложности сделки.

Юрист – это хороший специалист по недвижимости

Большинство риелторов не обладают юридическим образованием. Все юридические знания риелтор получает в агентстве недвижимости, проходя различные тренинги и обучающие программы юристов. А затем углубляясь во все тонкости при проведении сделки. Тем более, чаще всего риелторы, в случае необходимости, за помощью обращаются к практикующим юристам.

– Как и в любой профессии, среди риелторов есть те, которые любят свою работу и делают ее качественно. Но есть люди, которые сталкиваются с недобросовестными представителями этой профессии. Например с тем, кто берет комиссии с обеих сторон. Так рождаются сплетни и тень негатива на всех риелторов. Я бы не советовал ставить штампы и относиться ко всем негативно, – рассказывает Борис Куценко.

Нескучные будни

– Был случай, когда клиент хотел посмотреть квартиру на одном переулке. Продавец предупредил арендаторов, что придет клиент с риелтором смотреть дом. Мы пришли, открыли хозяева, показали квартиру. Однако потом оказалось, что в Киеве с таким же названием есть улица, поэтому показывал я совсем другую квартиру. Только потом понял, почему арендаторы квартиры были так удивлены, – рассказывает риелтор Борис Куценко.

Однако первенство в самой неудачной сделке забирает француз.

Жанне Кальман уже исполнилось 90 лет, когда на ее дом положил глаз один адвокат. Рассчитывая на скорую кончину старушки, юрист предложил ей заключить договор пожизненного содержания в обмен на завещание ему данной недвижимости. Бабушка договор подписала.

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Согласно договору адвокат обязался выплачивать ей некую фиксированную сумму ежемесячно до самой ее смерти, после чего дом отходил ему. Было ему тогда, кстати, всего 47 лет.

Старушка оказалась крепкой и пережила этого юриста. Но история на этом не завершилась. Деньги ей продолжала платить вдова адвоката, ведь иначе, по договору, ранее выплаченные суммы сгорали. В итоге общая сумма, выплаченная адвокатом и его вдовой, втрое превысила рыночную стоимость дома. А сама Жанна Кальман скончалась, прожив на свете более 120 лет.

Ранее Факты ICTV выяснили, что сейчас снять квартиру без риска быть обманутым практически невозможно, ведь рынок аренды не урегулирован законодательно.

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