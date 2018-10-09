Из-за взрывов на военных складах боеприпасов в Ичне пришлось эвакуировать население. Факты ICTV узнали, что должно быть в сумке первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации.
Гражданский тревожный чемоданчик – минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, предметов самообороны и продуктов питания для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны.
Лучше всего собирать вещи в рюкзак. Это будет удобнее, если придется продолжать эвакуацию пешком, а не ехать на автомобиле.
Вес в рюкзаке лучше распределять равномерно. Складывайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что вам нужно.
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Набор вещей на случай ЧС
- Копии важных документов в непромокаемой упаковке (желательно положить с документами фотографии родных и близких).
- Кредитные карточки, наличные деньги.
- Дубликаты ключей от дома и авто.
- Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
- Устройства связи и доступа к информации.
- Компас и часы (лучше водонепроницаемые).
- Мультитул (многофункциональный инструмент, в ручке которого спрятаны дополнительные инструменты – нож, шило, пила, отвертка, ножницы).
- Нож и топор.
- Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).
- Большие пакеты для мусора (могут заменить тент, если разрезать).
- Широкий скотч.
- Упаковка презервативов (без коробки, без смазки и ароматизаторов).
- Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м).
- Блокнот и карандаш.
- Нитки и иголки.
- Аптечка первой необходимости (бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства от аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках).
- Одежда (нижнее белье, носки хлопчатобумажные, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф).
- Надежная и удобная обувь.
- Мини-палатка, коврик-пенка, спальник.
- Средства гигиены (зубная щетка и паста, небольшое мыло, полотенце, туалетная бумага, сухие и влажные салфетки).
- Принадлежности для детей.
- Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик).
- Спички и зажигалка.
- Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления, занимает мало места и долго хранится).
- Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять.
Факты ICTV следят за взрывами в Ичне.