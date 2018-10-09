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Что должно быть в сумке первой необходимости – список вещей

Из-за взрывов на военных складах боеприпасов в Ичне пришлось эвакуировать население. Факты ICTV узнали, что должно быть в сумке первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации.

Гражданский тревожный чемоданчик – минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, предметов самообороны и продуктов питания для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны.

Лучше всего собирать вещи в рюкзак. Это будет удобнее, если придется продолжать эвакуацию пешком, а не ехать на автомобиле.

Вес в рюкзаке лучше распределять равномерно. Складывайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что вам нужно.

Читайте: Люди выезжают! Возле Ични взрываются склады боеприпасов (ОНЛАЙН)

Набор вещей на случай ЧС

  • Копии важных документов в непромокаемой упаковке (желательно положить с документами фотографии родных и близких).
  • Кредитные карточки, наличные деньги.
  • Дубликаты ключей от дома и авто.
  • Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.
  • Устройства связи и доступа к информации.
  • Компас и часы (лучше водонепроницаемые).
  • Мультитул (многофункциональный инструмент, в ручке которого спрятаны дополнительные инструменты – нож, шило, пила, отвертка, ножницы).
  • Нож и топор.
  • Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).
  • Большие пакеты для мусора (могут заменить тент, если разрезать).
  • Широкий скотч.
  • Упаковка презервативов (без коробки, без смазки и ароматизаторов).
  • Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м).
  • Блокнот и карандаш.
  • Нитки и иголки.
  • Аптечка первой необходимости (бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства от аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках).
  • Одежда (нижнее белье, носки хлопчатобумажные, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф).
  • Надежная и удобная обувь.
  • Мини-палатка, коврик-пенка, спальник.
  • Средства гигиены (зубная щетка и паста, небольшое мыло, полотенце, туалетная бумага, сухие и влажные салфетки).
  • Принадлежности для детей.
  • Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик).
  • Спички и зажигалка.
  • Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления, занимает мало места и долго хранится).
  • Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять.

Факты ICTV следят за взрывами в Ичне.

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