Из-за взрывов на военных складах боеприпасов в Ичне пришлось эвакуировать население. Факты ICTV узнали, что должно быть в сумке первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации.

Гражданский тревожный чемоданчик – минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, предметов самообороны и продуктов питания для максимально быстрой эвакуации из опасной зоны.

Лучше всего собирать вещи в рюкзак. Это будет удобнее, если придется продолжать эвакуацию пешком, а не ехать на автомобиле.

Вес в рюкзаке лучше распределять равномерно. Складывайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что вам нужно.

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Набор вещей на случай ЧС

Копии важных документов в непромокаемой упаковке (желательно положить с документами фотографии родных и близких).

Кредитные карточки, наличные деньги.

Дубликаты ключей от дома и авто.

Карта местности и доведение до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи.

Устройства связи и доступа к информации.

Компас и часы (лучше водонепроницаемые).

Мультитул (многофункциональный инструмент, в ручке которого спрятаны дополнительные инструменты – нож, шило, пила, отвертка, ножницы).

Нож и топор.

Сигнальные средства (свисток, фальшфейер).

Большие пакеты для мусора (могут заменить тент, если разрезать).

Широкий скотч.

Упаковка презервативов (без коробки, без смазки и ароматизаторов).

Шнур синтетический (диаметр – 4-5 мм, длина – 20 м).

Блокнот и карандаш.

Нитки и иголки.

Аптечка первой необходимости (бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства от аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках).

Одежда (нижнее белье, носки хлопчатобумажные, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик, вязаная шапка, варежки, шарф).

Надежная и удобная обувь.

Мини-палатка, коврик-пенка, спальник.

Средства гигиены (зубная щетка и паста, небольшое мыло, полотенце, туалетная бумага, сухие и влажные салфетки).

Принадлежности для детей.

Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик).

Спички и зажигалка.

Запас еды на несколько дней (все, что можно есть без приготовления, занимает мало места и долго хранится).

Питьевая вода на 1-2 дня, которую нужно периодически обновлять.

Факты ICTV следят за взрывами в Ичне.