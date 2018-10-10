9 октября бывший личный помощник гендиректора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона Николас Демейер покончил с собой. В этот день должны были проходить слушания в суде, где он должен был признать вину в краже вина на $1,2 млн.

Об этом сообщили The New York Times.

41-летний Демейер выбросился из окна номера на 33-м этаже отеля Carlyle на Манхэттене в Нью-Йорке. Его слушание в суде назначили на 14.30, тогда как полиция получила первые данные о произошедшем в 14.38 по местному времени. Юристы Демейера к тому моменту уже ждали его в суде.

Бывший помощник Соломона умер на месте происшествия. Полиция начала расследование по факту самоубийства. К вечеру вторника территорию перед входом в Carlyle очистили.

Представители отеля пока не прокомментировали ситуацию.

– Мэри (жена Демейер – Ред.) и я глубоко опечалились, когда узнали, что Николас лишил себя жизни. Он был близок к нашей семье в течение нескольких лет. Мы были растеряны, узнав о трагической кончине, – заявил Соломон.

Демейер работал у Соломона с 2008 по 2016 год, когда тот занимал должность главы инвестиционного подразделения Goldman Sachs. Соломон, известный любитель редких вин, поручил помощнику получать алкогольный напиток от поставщиков и отправлять его в личный погреб на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк.

Согласно версии обвинения, с 2014 по 2016 год бывший помощник главы банка похитил у своего начальника более 500 бутылок. В числе самых значительных краж — семь бутылок вина из Бургундии Domaine de la Romanée-Conti, которые Соломон покупал по 113,6 тысяч долларов. Это одно из самых дорогих вин в мире.

Читайте: Находчивый 2-летний мальчик сделал из $1 тыс. конфетти

Как полагало обвинение, после кражи Демейер продавал вино дилеру в Северной Каролине, используя псевдоним Марк Миллер — так зовут одного из самых известных виноделов, умершего в 2008 году.

В 2016 году Соломон проверил личные запасы и обнаружил пропажу. Когда банкир предъявил помощнику претензии, тот согласился оплатить нанесенный ущерб, но не выполнил обещаний и сбежал.

Демейер отправился в 14-месячное путешествие с остановками в том числе в Риме, Касабланке, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро. По версии властей, во время кругосветки он тратил деньги, заработанные с продажи украденного вина. Его задержали в январе 2018 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса.

Следующие два месяца после ареста Демейер провел в федеральной тюрьме. Затем бывшего помощника банкира освободили под залог в $1 млн. Деньги дала его мать — она заплатила $200 тыс. наличными и заложила свой дом в Огайо.

К слову, в США мужчина в течение 30 лет подпирал дверь сарая метеоритом стоимостью $100 тыс.

Фото: wikipedia.