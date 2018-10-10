Google представила свои новые флагманы – смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL. Характеристики и первые отзывы соцсетей на новинки – в материале Фактов ICTV.

Компания Google представила смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL в Нью-Йорке.

Диагональ дисплея Pixel 3 составила 5,5 дюйма, а Pixel 3 XL – 6,3 дюйма. Разрешение изображения – 2160×1080 и 2960×1440 точек.

Устройства оснащены процессором Snapdragon 845 и оперативной памятью объемом 4 ГБ, а также 12,2-мегапиксельной основной камерой.

На лицевой панели новых устройств размещена двойная камера, дополнительный модуль которой оснащен широкоугольным объективом.

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Впервые в смартфонах Google задействована функция беспроводной зарядки, а сама компания представила зарядную станцию Pixel Stand в виде подставки.

Новинки поставляются с последней версией операционной системы Android 9 Pie и без традиционных виртуальных кнопок. На смену им пришли жесты.

Цена Pixel 3 стартует от $799, а Pixel 3 XL – от $899.

К слову, первые пользователи Google Pixel 3 и Pixel 3 XL уже сообщили о первой проблеме смартфонов.

Оказалось, что распаковка оставляет царапины на корпусах гаджетов.

К слову, компания Google вошла в десятку самых дорогих брендов мира по версии Interbrand.