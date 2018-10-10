В целом день благоприятный. Подходящее время для любых образовательных мероприятий — хорошо заниматься обучением и обучать.

Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.

Сегодня, скорее всего, будет тянуть на контакты, общение, выход в свет.

Любые вопросы лучше решать мирным путем и не допускать конфликтных и агрессивных действий на внешнем уровне.

Возможны острые моменты, касающиеся партнерских взаимоотношений, а также финансов. Перед тем как высказаться, стоит 10 раз вдохнуть и выдохнуть.

Все требующее решения хорошо бы рассмотреть изнутри себя: определиться, для чего эти задачи, о чем они могут говорить. Не стоит решать проявившееся наскоком.

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Весьма благоприятное время для проработки внутренних качеств, избавления от тянущего назад и доставляющего дискомфорт. Все это сейчас можно увидеть и разрешить любым близким вам способом — через прописывание, медитацию или иначе.

Энергии способствуют разрушению ненужного.

Крупные финансовые мероприятия в ближайшее время лучше не начинать.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиакас 8 по 14 октября 2018 года.