В целом день благоприятный. Подходящее время для любых образовательных мероприятий — хорошо заниматься обучением и обучать.
Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.
Сегодня, скорее всего, будет тянуть на контакты, общение, выход в свет.
Любые вопросы лучше решать мирным путем и не допускать конфликтных и агрессивных действий на внешнем уровне.
Возможны острые моменты, касающиеся партнерских взаимоотношений, а также финансов. Перед тем как высказаться, стоит 10 раз вдохнуть и выдохнуть.
Все требующее решения хорошо бы рассмотреть изнутри себя: определиться, для чего эти задачи, о чем они могут говорить. Не стоит решать проявившееся наскоком.
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Весьма благоприятное время для проработки внутренних качеств, избавления от тянущего назад и доставляющего дискомфорт. Все это сейчас можно увидеть и разрешить любым близким вам способом — через прописывание, медитацию или иначе.
Энергии способствуют разрушению ненужного.
Крупные финансовые мероприятия в ближайшее время лучше не начинать.
Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиакас 8 по 14 октября 2018 года.