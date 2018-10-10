Португалия – страна хорошая, однако передвигаться здесь очень дорого даже на общественном транспорте, особенно туристам.
Уровень жизни в Португалии не уступает европейским соседям. Но даже в этой бочке с медом есть своя ложка дегтя, рассказывает Утро в большом городе.
В Португалии очень дорогая жизнь и жилье. Комнаты в маленьких студенческих общежитиях в центре города сдают по €400-450.
Тогда как квартиру дешевле чем за €600 в Лиссабоне вряд ли можно найти.
Передвигаться по Португалии очень дорого даже на общественном транспорте.
Для туристов цена €3,70, а для лиссабонцев – €1,45. А если у тебя есть проездной, то даже 40 центов.
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Однако можно ездить дешевле. В Португалии есть три способа приобрести билет на транспорт.
Первый – это купить за наличку разовый билет за €3,70.
Второй способ – купить проездной, вроде карточки киевлянина, и пополнять его. Тогда разовая поездка обойдется в €1,45.
Третий вариант – купить месячный проездной за €36 или €27, если ты студент.
Кроме того, в Португалии надо платить за езду на машине по трассе. Больше – в сюжете.
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