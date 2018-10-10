В Бангкоке водитель пикапа успел выпрыгнуть из автомобиля, который падал с шестого этажа парковки.

Об этом сообщает Nation.

Мужчина является владельцем машины с автоматической коробкой передач. Заехав на стоянку, он заглушил двигатель, однако не перевел селектор коробки передач в парковочный режим, оставив его на заднем ходу.

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После того как мужчина вернулся в автомобиль и завел двигатель, тот сразу рванул назад. При этом мужчина не закрыл дверь до конца, оставив одну ногу снаружи. За считанные мгновения до падения он сумел выпрыгнуть из пикапа, который рухнул вниз с 6 этажа.





За секунду до смерти: водитель едва успел выпрыгнуть из падающего с 6 этажа авто / 3 фотографии

К слову, в Южном Бостоне, штат Вирджиния, во время гонки американской ассоциации NASCAR загорелось авто. Гонщика из горящей машины вытащил его же отец, который смотрел соревнования на пит-стопе.