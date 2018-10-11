Международный день девочек в мире отмечают сегодня, 11 октября.

Международный день девочек основан по инициативе ООН и призван привлечь внимание к социальным проблемам и неравенству.

По данным ООН, сегодня в мире проживает более миллиарда девочек. И каждый день в любом уголке мира они сталкиваются с дискриминацией и притеснениями. Так, по оценкам ЮНЕСКО, из 130 миллионов девочек в возрасте от 6 до 17 лет не учатся в школе, а 15 миллионов девочек – половина из них в странах Африки – никогда не войдут в класс.

К этому дню Факты ICTV собрали вопиющие случаи унижения девушек в мире и яркие примеры их борьбы за свои права.

Уволены за то, что беременны

Жительница США подала в суд на компанию, которая уволила ее из-за тяжело протекающей беременности. Женщина описала свое состояние начальству и уточнила, что может в течение недели работать из дома. Ей этого не разрешили. Придя после выходных в офис, американка узнала о своем увольнении. Причиной назвали “снижение производительности”. Адвокат женщины уверен, что увольнение произошло потому, что его клиентка рассказала о своей беременности.

Россиянка подала в суд, после того, как ее уволили за отказ носить тяжести “в положении”. Женщина принесла справку из женской консультации своему мастеру и попросила перевести ее на легкий труд. Однако, как сказала беременная женщина, мастер продолжал заставлять ее носить тяжести. Из-за этого будущая мама была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию. Суд занял сторону истицы и присудил восстановить женщину на работе, выплатить ей задолженность по зарплате с этого срока и штраф за моральный ущерб.

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Борьба за права

В 2017 в Саудовской Аравии начал действовать королевский указ, снимающий запрет для женщин на вождение автомобилей. До снятия запрета женщины могли садиться за руль только на территории частных владений. На общественных трассах садиться за руль им было запрещено.

В Бельгии за совет найти “более подходящую для женщины работу” Исправительный суд Брюсселя впервые назначил штраф. Мужчина решил оскорбить женщину-полицейского по половому признаку после того, как та попросила предъявить документы.

Компания Google уволила сотрудника за то, что тот разослал коллегам письмо, в котором утверждалось, что женщины менее успешны в IT-сфере из-за биологических отличий от мужчин. Сам технический специалист Джеймс Деймор объяснял, что дело не в дискриминации, а именно в биологических особенностях. В итоге Деймора уволили за “укрепление гендерных стереотипов”.

Напомним, продюсер фильма про Джейсма Бонда заявила, что роль агента 007 никогда не получит женщина.