Последняя работа выдающегося британского физика Стивена Хокинга называется Энтропия черной дыры и мягкие волосы.

Ее опубликовали в интернете, поэтому любой может без проблем прочитать документ, пишет Newsweek. В предисловии к труду соавторы Саша Хако, Малкольм Перри и Эндрю Стромингер отметили:

– Мы глубоко опечалены потерей нашего дорогого друга и коллеги Стивена Хокинга, чей вклад в физику черных дыр оставался живо стимулирующим до самого конца. Эта работа подытоживает статус нашего долговременного проекта о больших диффеоморфизмах, “мягких волосах” и квантовой структуре черных дыр.

Издание отмечает, что исследование чрезвычайно сложное. В нем говорится о том, что определенная информация может пережить засасывания в черную дыру. Считается, что ничто, даже свет, не может уйти от таких космических тел. Любая материя, которая достигла горизонта событий, то есть точки невозврата, будет затянута без всякого шанса вырваться. Но Хокинг и его коллеги отвергают эту идею. Они утверждают, что информация может быть сохранена в так называемом “мягком волосе”, это гипотетически существует на краю черной дыры.

Представляя свое исследование черных дыр и “мягких волос” в 2015 году, Хокинг сказал:

– Я предполагают, что информация хранится не внутри черной дыры, как кто-то мог ожидать, а на ее границах, даже в горизонте. Идея заключается в том, что супертрансляции – это голограммы входящих частиц. А значит они содержат всю информацию, которая была потеряна. Информация о входящих частицах воспроизводится, но в хаотичной и бесполезной форме. Это решает информационный парадокс. Для всех практических целей информация потеряна.

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Напомним, что английский физик-теоретик и популяризатор науки, профессор Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет.