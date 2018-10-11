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Робот женщина София в Киеве рассказала о черноземе и Щедрике

Всемирно известная робот-женщина София приехала в Киев и провела пресс-конференцию.

Робот Софія

В Киев приехала всемирно известный гиноид (робот-женщина) София и провела пресс-конференцию, сообщает Лига.Новости.

Директор компании Hanson Robotics Дэвид Чен рассказал, что планируется создание роботов, которые будут напоминать людей.

Сейчас София может отвечать на вопросы, подключаясь к интернету.

– Мы надеемся, что в будущем София сможет достичь еще большего прогресса. Сейчас все ее ответы и вся информацию, которую она берет, хранятся в iCloud, – рассказал Чен.

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Разработчики также планируют научить Софию разговаривать на нескольких языках, среди который и украинский.

Премьер-министр Владимир Гройсман также спросил, что София знает об Украине.

– На территории Украины сосредоточена четверть всех запасов чернозема на Земле. Первый в мире самый большой грузоподъемный самолет был разработал украинским конструкторским бюро Антонова. Первая мировая Конституция появилась тоже в Украине, еще в 1710 году, композитору из Украины Николаю Леонтовичу принадлежит самое востребованное музыкальное произведение Щедрик, – ответила она.

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Робот женщина София в Киеве рассказала о черноземе и Щедрике / 3 фотографии

К слову, эксперты считают, что рост автоматизации может привести к торговле людьми и рабству.

Фото: Volodymyr Groysman

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