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Турист, вырезавший свое имя на стене Освенцима, может сесть на 10 лет

В Польше задержали ирландского туриста, который вырезал свое имя на стене музея на месте бывшего концлагеря Освенцим. Ему предъявлены обвинения.

Об этом сообщает Independent.

32-летнего ирландца задержали, после того как один из охранников музея увидел, как тот вырезает свое имя на стене одного из бараков.

Туриста доставили в полицейский участок в Освенциме, где допросили по делу об ущербе зданию, имеющему особое культурное значение. После этого прокуратура предъявила ему обвинения и отпустила.

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Решение суда по его делу ожидается через несколько недель.

Максимальное наказание за причинение вреда объекту культурного значения – 10 лет лишения свободы.

К слову, в Австралии сняли с круизного лайнера российскую туристку, которая ввязалась в драку за место в очереди в туалет.

Фото: livejournal.com.

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