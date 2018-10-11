В Польше задержали ирландского туриста, который вырезал свое имя на стене музея на месте бывшего концлагеря Освенцим. Ему предъявлены обвинения.
Об этом сообщает Independent.
32-летнего ирландца задержали, после того как один из охранников музея увидел, как тот вырезает свое имя на стене одного из бараков.
Туриста доставили в полицейский участок в Освенциме, где допросили по делу об ущербе зданию, имеющему особое культурное значение. После этого прокуратура предъявила ему обвинения и отпустила.
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Решение суда по его делу ожидается через несколько недель.
Максимальное наказание за причинение вреда объекту культурного значения – 10 лет лишения свободы.
К слову, в Австралии сняли с круизного лайнера российскую туристку, которая ввязалась в драку за место в очереди в туалет.
Фото: livejournal.com.