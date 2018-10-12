День не подходит для начала важных проектов, принятия решений, финансовых операций.

Гороскоп на сегодня, 12 октября, публикует Telegram канал AstroExpert.

Лучше всего наводить порядок и чистоту. Если вы давно хотели почистить свой контакт-лист — самое время. Избавление от разного “мусора” и расхламление может привнести определенную ясность мыслям и поступкам.

Сегодня хорошо заниматься обычной, привычной деятельностью, а дела с расчетом на будущее стоит перенести. Эмоциональность все еще повышена, поэтому в общении хорошо поберечь свои чувства и чувства собеседника. Есть дни, когда конструктивная критика воспринимается адекватно, но сейчас не тот период. Поддержка и одобрение скорее помогут достичь цели, нежели сухой и слишком разумный подход. Вечернее время благоприятно провести с семьей в спокойной обстановке.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

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