Осенние дни становятся все короче, ночи длиннее, но бабье лето немного удерживает тепло в украинской столице. На этой неделе киевлян вновь ждет ряд интересных ивентов. Чтобы не терять времени зря, стоит уже сейчас начать выбирать, где именно провести свои выходные.

Киевляне смогут посетить концерт ionnalee или сходить в Планетарий.

На этих выходных пройдет глобальная онлайн-музыкальная вечеринка Boiler Room.

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Также в ближайшие дни стартует новый сезон Дизель Шоу, поэтому за хорошим настроением необходимо идти во Дворец Украина.

Факты ICTV подготовили список лучших ивентов Киева в этот уик-энд.

ionnalee (iamamiwhoami)

Фото: Facebook

BelEtage

12 октября, 20.00

Стоимость билетов: 850 – 2499 грн

Купить билеты можно тут

После прошлогоднего выступления с Röyksopp на фестивале Atlas Weekend в Киев возвращается Йонна Ли. 12 октября в клубе Bel étage она презентует альбом своего одноименного проекта ionnalee и лучшие треки с дискографии iamamiwhoami.

Выставка Живые Динозавры

Фото: Facebook

ВДНХ

13 октября, 10.00

Стоимость билетов: 110 – 500 грн

Купить билеты можно тут

Чтобы почувствовать себя героем Парка Юрского периода в эти выходные стоит заглянуть на ВДНХ, ведь команда профессиональных палеонтологов подготовила выставку-репродукцию доисторических существ. Организаторы говорят, что модели настолько реалистичны, что им позавидуют создатели фильмов-апокалипсисов.

Boiler Room x Схема

Фото: Facebook

Приміщення колишнього заводу Tetra Pak

13 октября, 23.00 – 10.00

Стоимость билетов: 450 грн

Купить билеты можно на входе

Глобальная онлайн-музыкальная радиовещательная платформа, которая запускает и транслирует живые музыкальные сессии по всему миру. Основанная в Лондоне в 2010 году, Boiler Room в настоящее время проводит шоу в около 100 городах по всему миру. 13 октября такая вечеринка пройдет и в Киеве. Видеозапись будет опубликована на ресурсах Boiler Room.

В этот вечер будут играть: Stanislav Tolkachev (live), Voin Oruwu (live), Wulffius (live), Konakov presents A-Body (live), Potreba (live), John Object (live), Vladimir Gnatenko (live), Nastya Muravyova, Recid, Zolaa, Sasha Zlykh, Tofudj.

Дизель Шоу

Фото: kyivmaps

Дворец Украина

14 октября, 19.00

Стоимость билетов: 299 – 2499 грн

Купить билеты можно тут

В лучших традициях украинского юмора в эти выходные состоится выступление Дизель Шоу Прикольная осень. Впервые за три года Дизель Шоу изменили свой состав, к сожалению, мы не увидим на сцене Яну Глущенко, но сможем познакомиться с новой участницей — Ольгой Арутюнян. Обещают новую программу и лучшие шутки, которые так любят зрители.

Way Station: In Space. Рок под звездным небом

Планетарий

14 октября, 19.30

Стоимость билетов: 200 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Для мечтателей о космических путешествиях проект ARTSPACE вместе с группой Way Station подготовили шоу, сочетающее в себе полнокупольную визуализацию с музыкой рок-бэнда. В киевском Планетарии можно будет почувствовать себя путешественником среди бесконечности космоса, который преодолевает свой путь в поисках истины.

Ранее Факты ICTV подготовили перечень мероприятий октября, которые безусловно достойны внимания.