Не стоит верить стереотипам, что после замужества интимная жизнь начинает угасать. Факты ICTV собрали виды секса, которые должны быть у каждой пары.

Медленный секс

Длинная прелюдия, нежные прикосновения, а чувства выходят на первое место. Во время занятия любовью эгоизм придется отложить на задний план и просто наслаждаться моментом и второй половинкой.

Хорошим началом такого соития может послужить массаж с ароматическими маслами, а свет лучше приглушить. Так и атмосфера поспособствует, и тело будет выглядеть гораздо красивее и аппетитнее.

Страстный секс

У вас не так много времени, а страсть накрыла не в самом удобном месте. Так не сдерживайтесь! Крики, звон разбитой посуды и сумасшедший порыв – главные составляющие такого секса.

Если даже после такого секса у вас останется пара ссадин или порезов – не печальтесь, а воспринимайте это, как трофей.

Также не стоит обращать внимание на неудобства. Лифт и стиральная машинка изначально не предназначались для этого. Так что сосредоточьтесь на себе и своей второй половинке, а не обстановке.

Секс-марафон

Рецепт прост: отключаем телефоны, набираем побольше вкусностей и закрываемся вдвоем дома на все выходные.

Прелесть такого времяпровождения – много времени. Это даст возможность воплотить давние фантазии, которые уже пылятся в сознании пары.

Вам необязательно все время сидеть взаперти. Можете прогуляться до ближайшего секс-шопа и обновить гардероб, а по дороге еще и можете поэкспериментировать.

Эгоистичный секс

Отношения в паре предполагают не только получать внимание, но и отдавать. Секс исключительно для одного партнера и исключительно оральный. Физическое удовольствие получает только один, а второй получает моральное удовольствие.

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Почему бы не начинать с такого подарка утро или встречать свою вторую половинку после тяжелого дня.

Ролевые игры

Разрешите друг другу иногда главенствовать в постели. Закупитесь в секс-шопе наручниками, игрушками и, если хочется, костюмами.

Мужчина может иногда поступиться и разрешить своей любимой взять все узда правления в свои руки. Если даже для девушки такое поведение не свойственное, то за спрос бить не принято.

Это хорошая возможность для мужчины реализовать свои даже подростковые, сексуальные фантазии. Ведь у многих мальчишек были красивые и молодые учительницы или уже в старшем возрасте строгие начальницы? Так пускай ваша вторая половинка поможет выплеснуть пар, который накопился за эти годы.

Каждая девушка в душе хрупкая, нежная и желает оставаться всегда юной. Так перевоплотитесь в школьницу, студентку или просто незнакомку из бара. Дайте возможность мужчине снова вас завоевать.

К слову, ранее Факты ICTV рассказывали, можно ли в Украине заниматься сексом в общественных местах и какое наказание за это предусмотрено.

Фото: unsplash.