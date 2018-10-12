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Настоящий паркур – робот Boston Dynamics научился прыгать

Специалисты из Boston Dynamics научили своего робота преодолевать препятствия.

Робот Атлас

Специалисты компании Boston Dynamics научили робота Atlas преодолевать препятствия и это выглядит как паркур. Соответствующее видео выложили в Youtube.

В ролике видно, как робот перепрыгивает через бревно, а затем запрыгивает на возвышения.

Atlas использует компьютерное зрение, чтобы ориентироваться по видимым маркерам при движении по местности.

 

Читайте: Заменят ли роботы журналистов – какое будущее профессии

К слову, всемирно известная робот-женщина София приехала в Киев и провела пресс-конференцию.

Видео: BostonDynamics

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