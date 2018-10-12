На Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней. Сколько будет выходных и праздничных дней в январе – в материале Фактов ICTV.
В частности, на Новый год будет три выходных – 30 и 31 декабря, 1 января. При этом рабочий понедельник, 31 декабря, переносится на субботу, 29 декабря.
На Рождество украинцы также будут отдыхать три дня – с 5 по 7 января.
Следует также напомнить, что 25 декабря 2018 года (вторник) Рождество празднуют христиане западного обряда. Этот день также выходной.
Всего в январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.
Праздничные дни и официальные выходные в январе 2019 в Украине
1 января – Новый год (официальный выходной);
5 января – суббота;
6 января – воскресенье (Сочельник);
7 января – Рождество Христово (официальный выходной);
12 января – суббота;
13 января – воскресенье;
14 января – Старый Новый год (рабочий день);
19 января – Крещение Господне (суббота, выходной);
20 января – День Автономной Республики Крым (воскресенье, выходной);
22 января – День Соборности и Свободы Украины (рабочий день);
25 января – День студента (Татьянин день);
26 января – Всемирный день таможни (суббота, выходной);
26 января – День работника контрольно-ревизионной службы (суббота, выходной);
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста (воскресенье, выходной);
29 января – День памяти героев Крут;
29 января – День работника пожарной охраны;
31 января – Междyнародный день ювелира.
Читайте: Церковные праздники – календарь на год (ИНФОГРАФИКА)
Кстати, уже известно, какой будет главная елка Украины на Софийской площади в Киеве.
Фото: pixabay.com