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Как правильно сварить яйца – 4 способа

С 1996 года во вторую пятницу октября отмечается неофициальный праздник – Всемирный день яйца. В 2018 году он приходится на 12 октября. Как правильно сварить яйцо на завтрак, чтобы оно было вкусным и легко чистилось?

Яйця

Как сварить яйца всмятку

Если положить яйца в холодную воду, то нужно дождаться закипания, убавить огонь и варить в течение 2 минут (и желток, и белок останутся жидкими) или 3 минуты (желток будет жидким, а белок – почти твердым).

Можно класть яйца и в кипящую воду (только они не должны быть холодными), и варить 1 минуту. Затем снимаем с огня, закрываем крышкой и ждем 5 минут. Так желток получается жидким, а белок – твердым.

Как сварить яйца в мешочек

Яйца кладем в холодную воду и после закипания варим 4 минуты.

Если яйца опускаем в кипящую воду – варим только 1 минуту, выключаем огонь и выдерживаем 7 минут.

Как сварить яйца вкрутую

Вкрутую яйца сварить проще, но и тут есть свои правила.

Чтобы сварить правильно, яйца кладем в холодную воду и через 1 минуту после закипания, убавив огонь, варим 7-8 минут.

Главное – не переварить, чтобы белок не стал резиновым, а желток не покрылся сероватым налетом.

Как сварить яйца по-американски

Американский шеф-повар Кенджи Лопес-Альт определил идеальный алгоритм варки яиц.

В кипящую воду он кладет яйцо, выдерживает 30 секунд, бросает несколько кубиков льда, вновь доводит до кипения, а потом каждые 30 секунд вынимает яйца и проверял их готовность.

Результат – на фото. На нем 8 яиц: первое варилось одну минуту, второе – три и так далее.

Лайфхаки:

  • Чтобы яйца не потрескались, воду нужно посолить (2 ст. ложки на литр). Даже если треснет, белок не вытечет.
  • Нельзя класть холодные яйца в кипяток.
  • Варить яйца следует на небольшом огне.
  • Свежие яйца (до 4 дней) нужно варить на 2-3 минуты дольше.
  • После варки обдайте яйца холодной водой – так легче чистить от скорлупы.
  • Чтобы проверить, вареное яйцо или нет, повращайте его. Если яйцо крутится быстро – вареное, если медленно – сырое.

ЧитайтеКаким должен быть завтрак осенью

Кстати, ранее диетологи назвали 5 причин, зачем есть яйца каждый день.

Фото: pixabay.comlifehacker.ru

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