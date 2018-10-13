14 октября мы празднуем День защитника Украины. Лучшие СМС-поздравления для украинских воинов – в нашей подборке.

День защитника Украины мы празднуем уже четвертый год подряд. В этот день мужчинам хочется дарить самые лучшие и самые теплые слова.

Мы собрали необычные поздравления с Днем защитника Украины в форме СМС, которые точно помогут сделать этот день незабываемым.

I

У защитника такого, как ты,

Пусть сбудутся все мечты!

Пускай тебе всегда везет,

Твой дух тебя не подведет!

II

Без войны лучше счастливо жить,

Но будь готов ты всегда защитить

И страну, и родную семью –

Стариков, и детей, и жену.

III

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,

Чтоб быть железом – мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, разбиться,

И, как руда, пожертвовать собой.

IV

Папу поздравляю с праздником мужским:

В юности, я знаю, в армии служил.

Значит тоже воин, хоть не командир.

Праздника достоин, охранял весь мир!

V

Мы тебе сегодня пожелаем

Здоровья, бодрости на долгие года.

Будь таким, каким Тебя мы знаем –

Добрым и отзывчивым всегда.

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Кого касается День защитника? Только военнослужащих

Всех мужчин

Бойцов АТО

Всех патриотов

Всех женщин и мужчин Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

К слову, расписание движения общественного транспорта в центре Киева будет изменено в воскресенье, 14 октября в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы.