14 октября мы празднуем День защитника Украины. Лучшие СМС-поздравления для украинских воинов – в нашей подборке.
День защитника Украины мы празднуем уже четвертый год подряд. В этот день мужчинам хочется дарить самые лучшие и самые теплые слова.
Мы собрали необычные поздравления с Днем защитника Украины в форме СМС, которые точно помогут сделать этот день незабываемым.
I
У защитника такого, как ты,
Пусть сбудутся все мечты!
Пускай тебе всегда везет,
Твой дух тебя не подведет!
II
Без войны лучше счастливо жить,
Но будь готов ты всегда защитить
И страну, и родную семью –
Стариков, и детей, и жену.
III
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтоб быть железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.
IV
Папу поздравляю с праздником мужским:
В юности, я знаю, в армии служил.
Значит тоже воин, хоть не командир.
Праздника достоин, охранял весь мир!
V
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким Тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.
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Кого касается День защитника?
К слову, расписание движения общественного транспорта в центре Киева будет изменено в воскресенье, 14 октября в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы.