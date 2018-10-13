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День защитника Украины: лучшие СМС-поздравления

14 октября мы празднуем День защитника Украины. Лучшие СМС-поздравления для украинских воинов – в нашей подборке.

Українські солдати

День защитника Украины мы празднуем уже четвертый год подряд. В этот день мужчинам хочется дарить самые лучшие и самые теплые слова.

Мы собрали необычные поздравления с Днем защитника Украины в форме СМС, которые точно помогут сделать этот день незабываемым.

I

У защитника такого, как ты,
Пусть сбудутся все мечты!
Пускай тебе всегда везет,
Твой дух тебя не подведет!

II

Без войны лучше счастливо жить,
Но будь готов ты всегда защитить
И страну, и родную семью –
Стариков, и детей, и жену.

III

Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтоб быть железом – мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И, как руда, пожертвовать собой.

IV

Папу поздравляю с праздником мужским:
В юности, я знаю, в армии служил.
Значит тоже воин, хоть не командир.
Праздника достоин, охранял весь мир!

V

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким Тебя мы знаем –
Добрым и отзывчивым всегда.

Читайте: 23 февраля – “никогда снова”: как появился День защитника Украины

Кого касается День защитника?

Результаты

К слову,  расписание движения общественного транспорта в центре Киева будет изменено в воскресенье, 14 октября в связи с проведением массовых мероприятий в центре столицы.

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