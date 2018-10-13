Восприятие у всех сегодня может быть достаточно эмоциональным.

Гороскоп на сегодня, 13 октября, публикует Telegram канал AstroExpert.

Не вовлекаться в споры и разногласия поможет забота о других. Особенно благоприятно сделать что-то для старшего поколения — например поухаживать за пожилыми или оказать помощь в домах престарелых. Сдержанность и уважение при выполнении своих обязанностей весьма желательны и будут вознаграждены.

Подходящий период для развития самодисциплины, если это вам актуально. Может возникнуть порыв взять все под свой контроль — стоит посмотреть на мотивы этого и направить на оберегание и защиту вместо агрессии или сложных дискуссий.

Важные задачи, в том числе исцеление и решение вопросов по здоровью, сегодня лучше не начинать. Стоит уделить внимание родственникам, провести с ними время. Ручной труд может принести удовольствие.

В вечернее время желательны успокаивающие процедуры, особенно если на улице уже холодно — теплое промасливание или теплая ванна будут хорошей поддержкой нервной системе.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало путешествий.

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