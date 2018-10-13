Илон Маск решил выпустить текилу под брендом Teslaquila. Товарный знак уже почти зарегистрирован.
Заявку компании Tesla на регистрацию “спиртного напитка из растения агава” обнаружило в Ведомстве по товарным знакам и патентам США издание CNBC.
Позже выход текилы подтвердил сам Илон Маск.
По словам бизнесмена, напиток будет называться Teslaquila. На этикетке бутылки изображен логотип Tesla и название самой текилы.
Visual approximation pic.twitter.com/sMn3Pv476Y
— Elon Musk (@elonmusk) 12 октября 2018 г.
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К слову, впервые “теслакилу” Маск упомянул 1 апреля. Он пошутил о банкротстве компании и о том, что его нашли возле Tesla 3 в окружении бутылок фирменной текилы.
К слову, тогда шутка о банкротстве Tesla обвалила акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 5%.
Фото: Elon Musk/Twitter