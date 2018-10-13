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Teslaquila. Маск решил выпускать текилу

Илон Маск решил выпустить текилу под брендом Teslaquila. Товарный знак уже почти зарегистрирован.

Заявку компании Tesla на регистрацию “спиртного напитка из растения агава” обнаружило в Ведомстве по товарным знакам и патентам США издание CNBC.

Позже выход текилы подтвердил сам Илон Маск.

По словам бизнесмена, напиток будет называться Teslaquila. На этикетке бутылки изображен логотип Tesla и название самой текилы.

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К слову, впервые “теслакилу” Маск упомянул 1 апреля. Он пошутил о банкротстве компании и о том, что его нашли возле Tesla 3 в окружении бутылок фирменной текилы.

К слову, тогда шутка о банкротстве Tesla обвалила акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже более чем на 5%.

Фото: Elon Musk/Twitter

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