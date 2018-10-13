14 октября в Украине отмечают День художника. Его празднуют ежегодно во второе воскресенье октября.

День художника появился в украинском календаре в 1998 году, после того как 9 октября 1998 года второй президент Леонид Кучма поддержал инициативу Союза художников Украины и подписал соответствующий указ.

До праздника остается всего лишь пару дней и пора готовить подарки. Однако дарить презенты творческим людям достаточно сложно.

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Факты ICTV подготовили 7 оригинальных подарков для художников, которые смогут их удивить или хотя бы порадовать.

Носки

Фото: Instagram

Набор носков Artista – это трио женщин-художниц: Марии Приймаченко, Сони Делоне и Фриды Кало. Довольно оригинальный и практичный подарок. Также он сэкономит ваши средства, потому что купить набор можно всего за 150 гривен.

Шокопазлы

Фото: instalook.

Еще один вариант недорогого, но приятного подарка для художника. Вы сможете подарить необычные пазлы, которые состоят из маленьких или больших плиток шоколада. На обертке может быть любимая картина, любимый художник, а лучше – искусство адресата.

Стоит такой набор от 215 гривен. Все зависит от количества пазлов.

Набор карандашей

Набор хороших карандашей никогда не будет лишним. Немецкие карандаши Faber Castell считаются одними из лучших, а их металлическая коробка избавит от поиска красивой упаковки. Эти карандаши подойдут, как начинающим, так и профессиональным художникам.

Стоят они 344 гривны.

Книга Творческие права. Как открыть в себе художника и научиться видеть

Фото: goodbooks

Если художник, которого вы хотите поздравить еще не знает, что он художник, тогда вы просто обязаны помочь ему осознать это. Многие творческие личности по своей натуре очень скромны и самокритичны. Эта книга поможет подтолкнуть к пониманию того, что человек может творить, создавать что-то красивое и не смотреть на мнение окружающих.

Цена книги 495 гривен.

Восковые карандаши Crayons

Фото: zocalo

Рисовать этими карандашами труднее, чем обычными, но легче, чем пастелью. Поэтому, если ваш художник еще юный, то такой подарок будет самым лучшим вариантом. Этот набор идет со встроенной точилкой. Карандаши изготовлены из натурального воска с добавлением растительных красителей.

Цена за коробку, в которой 64 карандаша – 165 гривен.

Набор кистей

Фото: rozetka

Набору кистей художник всегда будет рад. Если вы не знаете акварелью, пастелью или маслом рисует ваш знакомый, подарите набор универсальных кистей.

В набор синтетических кистей Craft art входят кисти разнообразных форм и размеров. Он подойдет как для водорастворимых красок, так и для масляных и акрила.

Цена такого набора 479 гривен.

Скетчбук Fenimore Black & Red Lines

Фото: djournal

Хороший и стильный подарок для художника. Отлично подойдет для зарисовок, записей и всевозможных творческих задач. Скетчбук с отрывными черными листами и гелевая ручка с белыми чернилами Sakura.

Стоит такой скетчбук 320 грн.

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