В Украине ежегодно во второе воскресенье октября отмечается День художника.
В этом году День художника отмечают 14 октября. Профессиональный праздник для живописцев учредил президент Украины Леонид Кучма в 1998 году.
В указе отмечается, что День художника учрежден учитывая роль художников в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве.
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В этот день украинские художники получают поздравления и государственные награды и звания: Заслуженный деятель искусств Украины, Заслуженный художник Украины, Народный художник Украины.
Факты ICTV собрали самые лучшие поздравления с Днем художника.
Пусть все будет у нас, как в картине,
Что прекрасной улыбкой полны…
Где дрова догорают в камине
И за окнами нотки весны…
Нарисуй мне такую картину,
Где мы будем с тобою вдвоем…
И давай окунемся в пучину
И забудемся сладостным сном!.
*****
Ты белой краской тихо снег рисуешь,
А голубой раскрасишь облака…
Ты над картиной творчески колдуешь
И с кисточкой парит твоя рука…
И в День художника ты снова у мольберта,
Творишь прекрасный образ неземной…
Желаю больше красок, больше света!
И самой яркой гаммы цветовой!
Пускай талант вовеки не иссякнет,
Пусть будет больше творческих идей!
Пусть все на свете лучше только станет,
И будешь жить ты только веселей!
******
Мольберт готов, нырнули кисти в краску…
Художник одевает свой берет…
И появляется прекраснейшая сказка,
Аналогов которой просто нет…
Мазок, еще один мазок и контур…
Картина создается на глазах…
Художник мыслям подарил свободу
И воспарил душою в небесах…
Я с днем художника хочу поздравить
Всех мастеров и кисти и холста…
Хочу работу творчества восславить!
Да здравствует отныне красота!
Ранее Факты ICTV писали, что в Нью-Йорке, в арт-центре WhiteBox, открылась первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды.
Фото: dreamstime.