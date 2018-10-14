В Украине ежегодно во второе воскресенье октября отмечается День художника.

В этом году День художника отмечают 14 октября. Профессиональный праздник для живописцев учредил президент Украины Леонид Кучма в 1998 году.

В указе отмечается, что День художника учрежден учитывая роль художников в развитии украинского изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном творчестве.

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В этот день украинские художники получают поздравления и государственные награды и звания: Заслуженный деятель искусств Украины, Заслуженный художник Украины, Народный художник Украины.

Факты ICTV собрали самые лучшие поздравления с Днем художника.

Пусть все будет у нас, как в картине,

Что прекрасной улыбкой полны…

Где дрова догорают в камине

И за окнами нотки весны…

Нарисуй мне такую картину,

Где мы будем с тобою вдвоем…

И давай окунемся в пучину

И забудемся сладостным сном!.

*****

Ты белой краской тихо снег рисуешь,

А голубой раскрасишь облака…

Ты над картиной творчески колдуешь

И с кисточкой парит твоя рука…

И в День художника ты снова у мольберта,

Творишь прекрасный образ неземной…

Желаю больше красок, больше света!

И самой яркой гаммы цветовой!

Пускай талант вовеки не иссякнет,

Пусть будет больше творческих идей!

Пусть все на свете лучше только станет,

И будешь жить ты только веселей!

******

Мольберт готов, нырнули кисти в краску…

Художник одевает свой берет…

И появляется прекраснейшая сказка,

Аналогов которой просто нет…

Мазок, еще один мазок и контур…

Картина создается на глазах…

Художник мыслям подарил свободу

И воспарил душою в небесах…

Я с днем художника хочу поздравить

Всех мастеров и кисти и холста…

Хочу работу творчества восславить!

Да здравствует отныне красота!

Ранее Факты ICTV писали, что в Нью-Йорке, в арт-центре WhiteBox, открылась первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды.

Фото: dreamstime.