День украинского казачества отмечают ежегодно 14 октября согласно указу Президента Украины от 1999 года.

День украинского казачества отмечают 14 октября в связи с тем, что казаки уважали религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который также отмечали в эту дату.

Как чисто национальное, украинское явление, казачество появилось в 14-м веке. Изначально оно состояло исключительно из свободных людей, которые всю свою жизнь посвятили защите Родины от врагов.

К символов казачества относятся знаки атаманской и гетманской власти: булава, бунчук, малиновый флаг с белым крестом, пернач и прочее.

Главной характеристикой Запорожской Сечи можно назвать, в первую очередь, демократичность. В то время, когда по всей Европе утвердилось резкое разделение общества на классы и социальные слои, в Запорожской Сечи все считались равными.

Казаки Запорожской Сечи были настоящими героями. Вспомним самых известных из них.

Дмитрий Вишневецкий

Потомственный староста и наследник княжеского рода, владел 7 поместьями. В 1554 году был назначен польским королем стражником на Хортице, где построил крепостной городок – прототип Запорожской Сечи.

Известный двумя походами на Крым, активно боролся с Крымским ханством и турецким султанатом. Чтобы получить военную поддержку, Вишневецкий пошел на союз с царем Иваном Грозным. После двух крымских походов отказался от подданства московского царя.

В 1563 году казаки потерпели поражение в битве против молдавского войска. Вишневецкий был схвачен в плен и передан турецкому султану для казни. Атамана убили самым жестоким образом – повешением за ребро.

В народном творчестве Дмитрия Вишневецкого связывают с легендарным казаком Байдой. В первую очередь – из-за одинаковой казни.

Петр Конашевич

Известно, что Петр Конашевич родился в селе Кульчицы (современная Львовская область) в семье мелкого украинского землевладельца. Образование он получил в

Острожской академии и Львовской братской школе.

Его прозвище связано с названием полного набора для лучника – на украинском “сагайдака”. Благодаря мастерству метко стрелять из лука его и прозвали Сагайдачный.

Победа в Хотинской битве 1621 принесла гетману славу и смерть. Эта битва решила исход турецко-польской войны. Тяжело раненный, он умер через несколько месяцев в Киеве как самый великий гетман Украины.

Самойло Кошка

Родился в семье подданного польского короля в Каневе и в детстве назывался Самуилом, Самойло – казацкий вариант имени.

О первых годах жизни Кошки практически ничего не известно. По легенде, он был пленен турками и на 25 лет стал рабом на галерах. Из плена вернулся на Сечь, где его избрали атаманом.

При Самойле запорожское войско вместе с поляками участвовало в походе на Крым в 1600 году, а годом позже поддержало их в затяжной войне против шведов.

По данным историков, Самойло Кошка погиб в 1602 году во время битвы и умер от ран. Его тело было похоронено на родине – в Каневе.

Иван Сирко

Казацкий атаман стал легендой еще при жизни. После его многолетних походов на турецкие и крымские крепости получил от врагов прозвище “Урус-Шайтан”. Историки насчитали около 250 боев и сражений, в которых принял участие Иван Сирко.

Атаманщина Сирко и руководство Харьковским казачьим полком приходится на 1663-1675 годы, когда казачество было разделено на лево и правобережное.

Сирко является соавтором известного письма запорожских казаков турецкому султану (существование этого документа в реальности так и не было доказано). Однако, Илья Репин изобразил Сирка на своей знаменитой картине.

В отличие от многих казачьих атаманов Сирко умер в своем имении на пасеке на территории современной Днепропетровской области.

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Северин Наливайко

Уроженец Гусятина (Тернопольская область) известен организацией масштабного восстания против Польши и Литвы, которые на тот момент контролировали правобережную часть Украины.

В 1954-1596 годах ополчение Наливайко и войско Запорожской Сечи, которое присоединилось к нему, смогли завоевать Подолье, Волынь, часть Белоруссии. Наливайко взял штурмом Луцк и Могилев, при боевых действиях погибло множество мирных жителей.

Восстание, в конце концов, было жестоко подавлено польскими войсками. В решающей битве в июле 1596 войско казаков было разгромлено, а Наливайко был схвачен и доставлен в Варшаву. По одним источникам, гетмана пытали в течение года, а затем убили. По другим – Наливайко сожгли по распоряжению короля.

Уже в XIX веке Северин Наливайко стал героем ряда произведений, в том числе поэм Тараса Шевченко.

К слову, 14 октября в Украине также отмечается День защитника Украины.