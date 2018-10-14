Сегодня лучше не назначать важных встреч.

Гороскоп на сегодня, 14 октября, публикует Telegram канал AstroExpert.

В этот день лучше перенести решение финансовых вопросов и других мероприятий. Время можно посвятить отдыху.

Сегодня высокая вероятность ссор и конфликтов, потому не стоит вовлекаться в разборки.

Также день подходит для того, чтобы начать петь или заняться ораторским мастерством. Время благоприятное для посадки растений, благоустройства земельного участка, участка вокруг дома, озеленения.

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Неблагоприятным сегодня считается брать и давать деньги в долг, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.