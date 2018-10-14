Реализм, минимализм, фовизм, кубизм, дадаизм… Живопись полна различных направлений со своими особенностями. Как научиться понимать искусство и различать разные направления живописи? Факты ICTV подготовили небольшую “шпаргалку”.

Реализм

Реализм в живописи – искусство как можно более точно и объективно изобразить действительность с помощью всевозможных художественных способов.

На первый взгляд скромная “персона” реализма на самом деле невероятно сложна и противоречива, многолика и многовариантна.

Представители направления: Илья Репин, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Эдуард Мане, Сильвестро Лега, Уинслоу Хомер, Жюль Бретон.

Импрессионизм

Если реализм – художественная подача внешней оболочки мира, то импрессионизм – талантливое изображение его души.

Сторонники этого направления всячески отрицают существенность религиозных, исторических, литературных и мифических сюжетов, присущих официальному академизму. Важней всего – чувственно-эмоциональный аспект бытия.

Представители направления: Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар, Франческо Филиппини, Эдуард Мане, Эдгар Дега.

Фовизм

Это направление живописи просуществовало не очень долго (с 1898 по 1908 гг.). Полотнам представителей школы фовизма присущи упрощенные формы и яркие цвета.

Кстати, вдохновителями развития фовистского направления живописи послужили два знаменитых импрессиониста – Ван Гог и Гоген.

Представители направления: Анри Матисс, Андре Дерен, Альбер Марке, Шарль Камуан, Луи Вальта, Анри Эвенепул, Морис Марино, Жан Пюи, Морис де Вламинк, Анри Манген, Рауль Дюфи, Отон Фриез, Жорж Руо, Кеес ван Донген.

Модерн (ар-нуво, югендстиль)

Основными особенностями полотен этого направления являются четко выраженный символизм образов, специфическая плавность форм и отсутствие уже привычного эффекта глубины.

На картине можно увидеть филигранную плоскость, присущую каждой фигуре, яркие контуры, поданные на одноцветной, немного скучноватой поверхности.

Представители направления: Поль Гоген, Пьер Боннар, Густав Климт, Эдвард Мунк, Михаил Врубель, Виктор Васнецов.

Экспрессионизм

Наиболее эмоционально и чутко насыщенное направление живописи. Каждое полотно наполнено воображаемыми деформациями, грубой и слегка причудливой резкой несовместимостью, а также контрастностью цветов.

Также картинам свойственна угловатость линий и непринужденная скорость мазков.

Представители направления: Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Эдвард Мунк.

Кубизм

Кубизм – художественное проявление суровости аналитической системы математики, геометрия сквозь вуаль живописи.

В картинах воплощено совершенство геометризованных условных форм, а реально существовавшие объекты “раздроблены” на стереометрические примитивизмы. Концептуальная основа картины превалирует над ее художественной ценностью.

Представители направления: Пабло Пикассо, Хуан Грис, Мари Лорансен, Фернан Леже, Робер Делоне, Альбер Глез, Анри Ле Фоконье, Жан Метценже, Франсис Пикабиа.

Футуризм

В формах футуризма можно усмотреть переплет цветов фовизма и художественных форм кубизма.

Картинам присуща энергичность композиции: фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, а движение передается наложением последовательных фаз на одно изображение.

Представители направления: Давид Бурлюк, Джино Северини, Джозеф Стелла, Марио Сирони, Умберто Боччони, Юрий Анненков.

Абстракционизм

Абстракционизм отрицает любую приближенность к действительности изображения форм. Художник пытается достичь гармонизации единения сочетаний цвета и геометрических форм.

По мнению ученых, живописные абстракции – лучший катализатор ассоциативного мышления.

Представители направления: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Пит Мондриан.

Дадаизм

Одна из самых распространенных форм творчества дадаистов – коллаж.

Одним из технических приемов создания произведения являются компоновка и наклеивание на плоскую основу кусочков разнообразных материалов – бумаги, ткани и т. д.

Представители направления: Ганс Арп, Марсель Дюшан, Курт Швиттерс, Франсис Пикабиа, Макс Эрнст, Ман Рэй, Марсель Янко, Ханс Беллмер, Софи Тойбер-Арп.

Супрематизм

Разновидность абстракционизма, которая концентрируется на комбинациях разноцветных плоскостей простых геометрических очертаний.

То есть, талантливое сочетание разноцветных и разнообразных геометрических фигур, которое образует целый ряд ассиметричных супрематических композиций.

Представители направления: Казимир Малевич, Любовь Попова, Ольга Розанова, Эль Лисицкий.

Метафизическая живопись

Картинам свойственно изобилие ассоциаций и художественных аллегорий. Творцы стремятся отыскать метафизический рубеж между миром живого и неживого.

Поэтому в полотнах живое похоже на неодушевленное, а неодушевленные предметы живут своей тайной жизнью.

Представители направления: Джорджо Де Кирико, Альберто Савинио, Джорджо Моранди, Филиппо де Пизис, Артуро Мартини, Феличе Казорати, Карло Карра.

Сюрреализм

Направление в искусстве, возглавляющее рейтинг мировой анормальности. Картины отличаются парадоксальностью сочетаемых форм и динамичным использованием аллюзий.

Главный смысл композиционной линии полотна – совместить сон и реальность, абсурдность, противоречиво сочетать натуралистические образы и воображаемые сюжеты.

Представители направления: Сальвадор Дали, Марк Эрнст, Фрида Кало, Ив Танги, Поль Дельво.

Активная живопись

Живопись пятнами, которые не воссоздают реальных образов, а формализуют активность художника на бессознательном уровне души и разума.

Каждое пятно, мазок или линию наносят на холст быстрым движением руки без предварительных планов или зарисовок.

Представители направления: Роже Бисьер, Брам ван Вельде, Жан Фотрие, Анри Мишо, Серж Поляков, Жан Дюбюффе.

Поп-арт

Самый яркий представитель массовой культуры. Талантливое сочетание символических и знаковых объектов рекламной продукции или любых других элементов массовой культуры.

Результатами соединения всех объектов являются коллажи, ассамбляжи, комиксы, комбинированные картины, карикатуры и т.д.

Представители направления: Кит Гаринг, Дэвид Хокни, Джаспер Джонс, Рой Лихтенштейн, Уэйн Тибо, Энди Уорхол.

Минимализм

Течение живописи, которое поддерживает простоту и монохромное однообразие форм, нейтральность поверхности, ограничение сюжетной композиции.

Самый экономный вид живописи, избавлен от всякого метафорического символизма и повторяемости, иллюзионизма и репрезентации.

Представители направления: Дональд Джадд, Карл Андре, Сол Ле Витт.

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Фото: Anyaberkut/ Dreamstime, i9.arka96.ru, poembook.ru, vmg.vil.ee, e-wiki.org, liveinternet.ru, maxpark.com, foto-basa.com, artvisioncentr.com, snap361.net, awanshop.co, planetanoastra.com, imgrum.pw, marfa-nikitina4.livejournal.com, mamsy.ru, artdosug.ru