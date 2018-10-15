PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 15 октября/

Гороскоп на сегодня, 15 октября

Крупные начинания, завершения важных дел на сегодня не стоит планировать.

Гороскоп публикует Telegram канал AstroExpert.

Сегодня, 15 октября, можно активно проводить время на природе: походы, исследования, спортивные игры — все это доставит удовольствие и радость. Энергии будет вполне достаточно для свершений.

Может возникнуть желание активно побороться за справедливость, причем любым доступным методом, и позыв разобраться с врагами и недругами — все еще высока вероятность ссор и конфликтов. Сегодня тот день, когда слова могут гораздо быстрее достигнуть цели, поэтому на провокации лучше не поддаваться, а вот любые молитвенные практики и благословения — в самый раз.

Читайте: Как разные знаки зодиака реагируют на неприятных людей

Послеобеденное время весьма благоприятно провести в контакте с водой, будь то водные или питательные процедуры, принятие ванны, прогулка у водоема. Можно уделить дополнительное внимание своему внешнему виду, и если захочется выглядеть более нарядно, чем обычно — не останавливайте себя. Хороший день для любых садовых работ, например посадки растений или облагораживания участка. Настроение может быть переменчивым, даже угрюмым, и для стабилизации вечернее промасливание и вообще теплые процедуры прекрасно подойдут.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на октябрь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка