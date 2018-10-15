Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 октября 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Эта неделя обещает быть благоприятной для вопросов, которые касаются коммуникации – вы легко сможете решить споры и окажетесь в центре внимания.

Однако это может спровоцировать и сплетни в окружении вокруг вашей персоны.

Поэтому будьте осмотрительными – не зазнавайтесь, потому что зависть других способна вам изрядно насолить.

Кроме того, у вас появится возможность поправить трудности в отношениях, главное не упустить этот шанс.

Гороскоп для Тельцов

На этой неделе вам улыбнется удача на работе: готовьтесь к интересным задачам и вызовам и денежным предложениям. Однако, как и в ситуации с Овнами, зависть других может все испортить, поэтому избегайте конфликта. А еще стоит позаботиться о себе, в конце недели устройте себе релакс-программу, которая поможет снять напряжение и стресс после интенсивной работы.

Гороскоп для Близнецов

Чтобы добиться успеха, стоит рискнуть!

Это касается не только работы, поскольку у Близнецов есть перспективы романтического знакомства, которые позволят одиноким представителям знака встретить свою половинку.

Вам будет нелегко сдержать волну эмоций и чувств, да и не нужно это делать, особенно, если вас переполняет радость.

Гороскоп для Раков

Ракам вторая неделя октября обещает успех в финансовых делах и денежную прибыль.

Да и на любовном фронте у вас все будет отлично: одинокие Раки – ожидайте новых знакомств, а те, кто уже в отношениях – устройте себе и вашей половинке беззаботное романтическое путешествие на уик-энд.

Позвольте себе сполна насладиться моментами влюбленности и радости.

Гороскоп для Львов

Эта неделя благоприятна для изменений, которые касаются жилья, например, ремонта или покупки новой мебели.

Если сейчас вы приложите усилия, то очень скоро получите плоды своих стараний.

Кроме того, Львам следует посвятить время себе, поскольку будничные заботы могут нарушить внутреннюю гармонию.

Гороскоп для Дев

Работайте над собой и вы обязательно получите возможность завоевать возможность в виде благосостояния и карьерного роста.

Запишитесь на курсы иностранных языков, поскольку такие навыки вам очень скоро пригодятся.

Также Дев ждет важный разговор с любимым человеком.

Гороскоп для Весов

У вас могут возникнуть неурядицы в личных делах, и это заберет все силы и выбьет из колеи.

Но не стоит слишком сильно расстраиваться, поскольку все проблемы решатся.

Еще одно испытание для Весов – держать под контролем свои финансы.

Гороскоп для Скорпионов

Измените вашу типичную обстановку, съездите куда-то, встретьтесь с друзьями или просто прогуляйтесь по осеннему парку.

Главное не сидеть в четырех стенах.

Эта неделя – прекрасный период для пересмотра вашей фитнес-программы, а еще, чтобы заняться своей внешностью.

Сходите на шопинг и обновите гардероб.

Гороскоп для Стрельцов

Сейчас не лучший период, чтобы приниматься за новое дело.

Однако это не значит, что надо расслабляться на работе.

Если у вас будет встреча с руководством, продемонстрируйте все свои коммуникативные навыки, и разговор обязательно увенчается успехом.

А также не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна.

Гороскоп для Козерогов

Козероги должны наконец взяться за свое здоровье, даже для профилактики.

Купите себе качественную теплую обувь, чтобы не мерзнуть и не промокать.

Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью.

Это может принести новые проблемы в личной жизни.

Гороскоп для Водолеев

Вторая неделя октября будет благоприятной для Водолеев, чтобы продемонстрировать профессиональные умения.

Единственное, что может вам помешать – это лень.

Прогоняйте от себя осеннюю хандру и не сбавляйте обороты.

В конце недели ожидайте сюрприз, который непременно вас порадует.

Гороскоп для Рыб

Не тратьте энергию на решение проблем окружающих, лучше сконцентрируйтесь на себе.

Для Рыб неделя обещает быть насыщенной и продуктивной, поэтому правильно расставьте свои приоритеты.

Уверенно идите к цели и не теряйте позитив.

Верьте себе и своей интуиции, поскольку она не подведет.