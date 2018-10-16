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Бога и загробной жизни нет – последнее открытие Хокинга

Известный ученый Стивен Хокинг перед смертью пришел к выводу, что загробной жизни, скорее всего, не существует.

Известный ученый Стивен Хокинг перед смертью назвал веру в загробную жизнь мечтой, поскольку не существует надежных подтверждений этого факта, сообщает BBC.

Он также заявил, что Бога не существует и никто не управляет вселенной.

– Все мы можем верить во что хотим, и с моей точки зрения самое простое объяснение заключается в том, что Бога нет. Никто не создавал эту вселенную, и никто не управляет нашей судьбой. А что касается веры в загробную жизнь, то это только мечта. Этому нет никаких надежных подтверждений, и это противоречит всему, что известно науке. Когда мы умираем, мы обращаемся в прах. Но в нашей жизни есть смысл, он в нашем влиянии и генах, которые мы передаем детям, – говорится в последней книге Хокинга.

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К слову, в электронной библиотеке arXiv.org обнаружили обновление последней работы физика Стивена Хокинга, посвященной проверке гипотезы мультивселенной.

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