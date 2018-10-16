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Boston Dynamics научили робота-собаку танцевать

Специалисты из Boston Dynamics смогли научить своего робота танцевать под композицию Uptown Funk.

Робот Boston Dynamics

Компания по разработке роботов Boston Dynamics научила одно из своих творений танцевать под композицию Uptown Funk. Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

На видео роботу включают композицию, и он начинает двигаться в ритм музыки.

Даже учитывая свои ограниченные возможности, робот прекрасно справляется с задачей.

 

Читайте: Boston Dynamics запустит продажу роботов-собак в 2019 году

Напомним, специалисты из Boston Dynamics также научили своего робота преодолевать препятствия.

Видео: BostonDynamics

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