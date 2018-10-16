Специалисты из Boston Dynamics смогли научить своего робота танцевать под композицию Uptown Funk.
Компания по разработке роботов Boston Dynamics научила одно из своих творений танцевать под композицию Uptown Funk. Соответствующее видео опубликовали в Youtube.
На видео роботу включают композицию, и он начинает двигаться в ритм музыки.
Даже учитывая свои ограниченные возможности, робот прекрасно справляется с задачей.
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Напомним, специалисты из Boston Dynamics также научили своего робота преодолевать препятствия.
Видео: BostonDynamics
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