Изменения климата могут негативно повлиять на урожаи ячменя, что приведет к дефициту пива.

Глобальное потепление и изменения климата негативно повлияют на урожай ячменя, что может привести к дефициту пива по всему миру и повышению цен на напиток, сообщает The Guardian.

С помощью климатических моделей ученые выяснили, как экстремальные погодные условия повлияют на урожай ячменя в ближайшие 80 лет. Затем они рассчитали как это повлияет на производство и цену пива.

В худшем случае будет наблюдаться дефицит ячменя, который негативно повлияет на объемы производства пива и возрастет его цена.

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К слову, кембриджские ученые считают алкоголь наркотиком и хотят, чтобы его продавали только по рецепту.