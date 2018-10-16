Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день благоприятно провести в умеренной активности, особенно до обеда. Можно многое успеть переделать из желанных задач.

Гороскоп на сегодня, 25 сентября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Для начала новых проектов — не самое подходящее время, а для большинства обычных дел — самое время. Легкие физические нагрузки помогут стабилизировать психо-эмоциональное состояние и сбросить напряжение, если есть необходимость.

Может чувствоваться эмоциональный дискомфорт, угрюмое состояние, в этом случае хорошо побыть на улице под лучами солнца; поискать вокруг яркие цвета, например, желто-красные листья и т.п.

Вторая половина дня может располагать к более умеренной деятельности. Сегодня лучше избегать любых грубых, нечестных действий и поступков.

Доброта и вежливость могут качественно улучшить уровень общения. Удачу принесет благотворительность и помощь нуждающимся.

Хорошо уделить внимание своему питанию, желательная легкая и здоровая пища.

Сегодняшний день может дать вам возможность или толчок к трансформации, а как этим воспользоваться — вопрос выбора.

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