Компания Huawei официально представила свои умные часы Watch GT. Новинка имеет AMOLED-дисплей с диагональю 1,39-дюйма и разрешением 454×454.

Об этом пишет The Verge.

В основу часов положен процессор Cortex-A4. Корпус устройства получил защиту от воды по стандарту 5ATM.

Также часы имеют датчики окружающего света и атмосферного давления, GPS и монитор сердечного ритма.

Емкость аккумулятора часов составляет 420 мАч. Он в состоянии обеспечить 30-дневную работу в режиме часов, а также две недели при “стандартном” использовании, или же 22 часа в режиме GPS. Батарея заряжается полностью за два часа.

Стоимость новинки составляет 300 долларов.

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К слову, ранее мы публиковали характеристики и цены новых часов от Apple Watch Series 4.

ФОТО: The Verge