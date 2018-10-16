В сети стал популярным троян GPlayed, который способен маскируется под клиент Google Play, таким образом скрываясь от разоблачения.

Об этом сообщает Androidinsider.

Попадая на устройство, вредоносная программа устанавливает соединение с сервером и инициирует загрузку дополнительных компонентов, обеспечивающих ее функционирование. Благодаря этим компонентам GPlayed способен даже компилировать новый код .NET и инициировать его исполнение, что делает его очень продвинутым решением.

По словам исследователей Cisco, несмотря на внешнюю схожесть GPlayed и Google Play, троян не на 100% повторяет дизайн значка каталога приложений. Это означает, что в первую очередь GPlayed опаснен для пользователей-новичков, которые в силу своей неосведомленности часто неспособны отличить поддельное программное обеспечение от настоящего, а значит, рискуют ненароком дать добро на ведение трояном вредной деятельности.

Базовая функциональность GPlayed заключается в сборе информации о пользователе, сеансах взаимодействия с устройством, изменении расположения и сохранности данных, записанных в память. Поскольку троян пока находится в стадии бета-тестирования, то не все его функции, упоминание о которых содержится в коде, могут работать должным образом. Однако, когда разработчики выпустят стабильную версию, стоит ожидать по-настоящему масштабной эпидемии.

Сравнение иконок GPlayed и Google Play.

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