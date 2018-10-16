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Парижанка притворилась жертвой теракта и получила €20 тыс. Ее отправили в тюрьму на 2 года

Француженка Александра Дамьен получила 2 года тюрьмы за то, что притворилась жертвой теракта в Париже 2015 года. Она получала государственные льготы и финансовую помощь.

Об этом пишет lemonde.

33-летняя парижанка проведет в тюрьме 6 месяцев, после чего сможет выйти по условно-досрочному.

На суде женщина расплакалась, признала себя виновной и заявила, что полностью раскаивается. Адвокат француженки добавил, что считает приговор умным и справедливым, так как прокурор запрашивал для неё 18 месяцев обязательного заключения без возможности выйти по УДО.

В 2015 году Дамьен заявила, что находилась возле кафе Карийон, когда на него напали террористы. Она вступила в ассоциацию пострадавших Жизнь для Парижа и получила 20 тысяч евро от Гарантийного фонда жертв терроризма (FGTI).

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В качестве доказательств парижанка показала шрам на руке от удара автоматом, также она поучаствовала в символической фотосессии жертв теракта.

В 2016 году несколько участников ассоциации Жизнь для Парижа обратились в полицию с подозрениями в отношении Дамьен. Они рассказали, что девушки не было в районе Карийона в день теракта, зато она раздавала интервью и фотографировалась возле кафе с другими жертвами следующие несколько дней. А шрам, якобы полученный от удара автоматом, на самом деле был травмой от занятий кайтсерфингом.

Напомним, вечером 13 ноября 2015 в Париже произошла серия терактов. Из-за нападений погибли как минимум 153 человека.

На утро субботы, 14 ноября, полиция Франции сообщила об уничтожении всех террористов. По данным полицейских, всего погибло восемь террористов. Семь из них – от самоубийственных взрывов.

Фото: Capital.

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