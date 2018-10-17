Лауреатом Букеровской премии 2018 стала ирландская писательница Анна Бернс.

Лауреатом Букеровской премии 2018 стала писательница Анна Бернс из Северной Ирландии. Она получила ее за роман Молочник, который написан от лица 18-летней девушки, сообщается на сайте премии.

– Никто из нас никогда раньше не читал ничего подобного. Совершенно своеобразный стиль Анны Бернс бросает вызов обыденному мышлению и форме в удивительной и захватывающей прозе. Это пронизанная юмором история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, – рассказал председатель жюри Кваме Энтони Аппиа.

Молочник стал четвертой книгой писательницы из Белфаста.

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К слову, писательница Джоан Роулинг рассказала, что хочет написать книгу для детей.

Фото: Man Booker Prize