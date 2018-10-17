Пирожки, пицца, салаты, куры гриль и привычные котлеты с гарнирами. Кулинарные отделы магазинов – настоящая Мекка для тех, кто ленится готовить дома.

Во время каждой проверки Государственной продспоживслужбы, нарушения выявляют у 95-ти из 100 случаев. Чаще всего речь идет о банальной антисанитарии.

Фуд-корт одного из столичных торговых центров. Клиентке после обеда захотелось заглянуть, что у нее на подносе. А там были тараканы и личинки.

Смотрите: Уличная еда: что летом лучше не покупать и советы от врачей

Жесткое требование к медосмотру персонала в реальной жизни иногда не обязательное.

Пускать в переработку мясо или колбасу, которые потеряли товарный вид – дело нормальное. Но часто речь идет об откровенно испорченном сырье. Иногда продавцы прибегают к реставрации просроченных блюд.

Чтобы не попасть впросак, просто спрашивайте у продавцов декларацию о качестве. Вот вам и экзамен на качество блюда. Дадут – можно смело покупать.

В целом специалисты не советуют покупать продукты, не прошедшие термической обработки, и которые невозможно хотя бы подогреть дома. И, конечно, обращайте внимание на вид товара.

Только сальмонеллезом в Украине в этом году заболели 125 человек. Общее же количество пострадавших достигает десятков тысяч.

К слову, еда, которая нас убивает: мясо с сальмонеллой и йогурт со стафилококком.