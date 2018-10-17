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Глобальный сбой на YouTube поднял трафик Pornhub

Массовый технический сбой в работе видеохостинга YouTube поднял трафик крупнейшего порносайта PornHub.

В частности, во время отключения YouTube просмотры сервиса для взрослых Pornhub 16 октября в 21.00 выросли примерно на 12%, сообщает Mashable.

А к десяти часам вечера трафик Pornhub вырос уже на рекордный 21%.

Однако он так же резко упал после восстановления работы YouTube.

Читайте: Маскируется под Google Play: в сети появился опасный троян

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube восстановил работу после массового сбоя, который наблюдался ночью 17 октября.

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