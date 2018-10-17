В целом день, скорее, неблагоприятный для большинства дел.

Гороскоп на сегодня, 17 октября, публикует Telegram-канал AstroExpert.

Может наблюдаться агрессивность, недовольство, конфликтность — все это не принесет удовлетворения, даже если поддаться импульсу.

Солнце меняет знак и в ближайший месяц будет пребывать в своем самом слабом положении. В этот период желательно уделять внимание здоровью чуть больше, чем привыкли: давать дополнительный отдых глазам, внимательно относиться к позвоночнику. Вопросы с давлением и работой сердца могут обостриться. Желательно осознанно относиться к еде. Хорошо бы поддержать себя яркими красками, теплыми процедурами любого плана — даже согревающий теплый чай весьма кстати. Стоит время от времени себя баловать для настроения.

Сегодня благоприятно навести уборку помещения и любого пространства, будь то рабочий стол в офисе или почтовый ящик на компьютере. Хорошо заниматься обучением и самообразованием. Для конфронтации с начальством и вышестоящими лицами время не лучшее — наоборот, рекомендуется оказать исключительно почтение.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.

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Напомним, гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.