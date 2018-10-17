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YouTube восстановил работу после глобального сбоя

Видеохостинг YouTube восстановил работу после массового сбоя, который наблюдался ночью 17 октября.

17 октября по всему миру наблюдался массовый технический сбой в работе популярного видеохостинга YouTube. Позже неполадки удалось устранить.

– Мы вернулись. Спасибо всем за ваше терпение. Если вы продолжаете испытывать проблемы, пожалуйста, дайте нам знать, — рассказали в YouTube.

Ранее в среду пользователи сообщили о сбоях в работе сайта и мобильного приложения YouTube. По данным Downdetector, жалобы начали поступать около 4.00 по Киеву, 44% из них касались просмотра видео, еще 37% — неполадок в работе сайта, а еще в 17% говорилось о проблемах с авторизацией, пишет РБК.

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При этом число жалоб на пике превысило 3,8 тыс. Неполадки наблюдались в Украине, США, Японии, Великобритании, Франции, Бразилии и многих других странах.

Как сообщалось, YouTube обнародовал список самых популярных песен уходящего лета.

 

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